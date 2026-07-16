TV Azteca ya tomó una decisión tras los comentarios de Pedrito Sola contra perros en la calle; estas son las acciones que iniciará

TV Azteca y Grupo Salinas emitieron un comunicado oficial firmado en donde fijaron su postura institucional ante la ola de críticas desatada por el conductor de ‘Ventaneando’, Pedro Sola. Esto después de que el periodista realizará comentarios sobre los perros en espacios públicos.

Los comentarios del conductor generaron una molestia colectiva entre los usuarios que comenzaron una presión en redes sociales hacia la empresa solicitando la salida de Pedro. La molestia creció al punto en que el conglomerado mexicano usó sus redes sociales en donde se deslindó de dichos comentarios.

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¿Qué acciones tomará TV Azteca tras comentarios de Pedro Sola?

En el documento oficial, la empresa fue contundente al deslindarse de las afirmaciones del conductor, señalando de forma directa que las expresiones realizadas recientemente “no reflejan lo que promovemos como organización”. TV Azteca aprovechó para refrendar su histórico compromiso con el bienestar y la protección animal.

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El conglomerado recordó los contenidos y apoyo brindado a fundaciones y activistas a lo largo de los años. Aunado a esto, la empresa recordó que el mismo conductor ya extendió una disculpa pública reconociendo lo inapropiado de sus comentarios; tras esto se informó sobre las acciones que tomará la empresa.

De acuerdo con el comunicado emitido, TV Azteca implementará un taller obligatorio de sensibilización y educación sobre bienestar animal enfocado en todos sus colaboradores y equipos de producción, esto con el objetivo de reforzar una cultura de respeto y cuidado hacia los animales.

Pese a los fuertes rumores de la salida de Pedro Sola de la cadena televisiva, el comunicado institucional evitó hacer mención de sanciones específicas o despidos. Por el momento, el conductor sigue al aire en las transmisiones habituales del programa de espectáculos.

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