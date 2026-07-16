Camila Sodi reacciona al amparo solicitado por el secuestrador de su madre.

La actriz mexicana Camila Sodi tuvo un reciente encuentro con la prensa, en este espacio la también cantante vivió un sorpresivo momento al enterarse que uno de los secuestradores de su madre había promovido un recurso de amparo, esto con la intención de salir de la prisión.

La noticia tomó por sorpresa a la actriz quien se encontraba en silla de ruedas, ya que se encuentra en proceso de recuperación tras haberse sometido a una histerectomía mayor. Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación, Sodi no dudó en compartir su opinión sobre este hecho.

Noticia Destacada Caso Ernestina Sodi: ¿Es válida la voluntad anticipada firmada por Camila?

¿Cuál fue la reacción de Camila Sodi ante el amparo solicitado por el secuestrado?

Al ser interrogada sobre la posible liberación del delincuente, la expresión de Camila Sodi cambió de inmediato. La actriz se mostró visiblemente afectada y tras guardar unos segundos de silencio, confesó no estar al tanto de la situación legal del caso de su fallecida madre, Ernestina Sodi.

"Me estoy enterando ahorita por ti, no sabía nada de esto". comentó la cantante ante el cuestionamiento. Apenas logrando asimilar la noticia ante a las cámaras, Sodi solo alcanzó a expresar con mucha seriedad un contundente: "Qué fuerte", palabras que quedaron captadas por las cámaras.

Secuestrado de Ernestina Sodi solicita un amparo

La información sobre el amparo habría sido filtrada y confirmada previamente por la tía de Camila, la actriz Laura Zapata, quien también fue víctima del mismo secuestro masivo ocurrido en el año 2002. De acuerdo con lo señalado; el delincuente alega presuntas fallas de forma en el debido proceso.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal