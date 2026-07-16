Niños y adolescentes se lucen en evento de clausura de compañía de danza folklórica “Pasión Chenera”

Cuarenta y cinco niños, adolescentes y jóvenes, en una gran noche, se lucieron en el escenario durante la Clausura 2026 de la Compañía Independiente de Danza Folklórica “Pasión Chenera”, que se realizó la noche del jueves con gran éxito en el Teatro de la Ciudad de Hopelchén.

Esa compañía está a cargo del Licenciado en Educación Artística Brando Acosta Manzanero, e inició el 19 de marzo de 2019. Actualmente lleva siete años como grupo independiente en la ciudad de Hopelchén, como otros más.

El festival de clausura, y ante gran cantidad de gente que acudió al Teatro de la Ciudad, inició con el Opening Comparsa “Ritmo Ilegal”, que fue la comparsa ganadora del primer lugar del Concurso de Comparsas del Carnaval 2025, con piezas musicales que hicieron famoso al grupo “Ilegales”.

Posteriormente, la clausura prosiguió con la presentación de la Guaranducha de Carnaval a cargo del Grupo Infantil-Juvenil, y luego la Pareja Solista “Flor de la Malagueña” a cargo de Gali Yerves y Brando Acosta, quiénes presentaron un baile que pertenece a los sones grandes de supervivencia en Campeche, su género es de Malagueña punteada y está considerado como uno de los más antiguos de la capital.

Asimismo, la fiesta siguió con la presentación de la Estampa de Sinaloa a cargo de toda la Compañía, quienes interpretaron los bailes de ese Estado son una vibrante mezcla de ritmos indígenas, europeos y africanos, y destacaron por el uso de la música de banda, el fuerte zapateado, faldeo intenso y la influencia de las danzas ceremoniales.

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En este segmento, la compañía interpretó “Vuela Paloma”, “El palo verde”, “El niño perdido”, “El coyote”, y “El pato asado”, respectivamente.

De igual manera, el grupo infantil-juvenil presentó le estampa de Guerrero Costa Chica, que es una mezcla de la herencia afromexicana e indígena, reconocida por su resistencia cultural, y los géneros principales incluyen las chilenas y los sones de artesa marcados por el zapateado y la picardía de los danzantes.

Los chicos interpretaron “Teresita”, “Son costeños”, “La vaca” y “Arrincónamela. El evento continuó con la también exitosa presentación del Saxofonista chenero Fernando Pacheco, quién interpretó diversas melodías.

Por último, el evento cerró con la Vaquería Peninsular, también a cargo de toda la compañía de danza, que representa la fiesta más emblemática del sureste mexicano, que fusiona el legado colonial y la cultura maya, esa celebración reúne a los estados de Yucatán, Quintana Roo y por su puesto Campeche, en una muestra de unión, identidad, música y mucho color.

El respetable reconoció con sus aplausos, el talento de los integrantes de esa Compañía de Danza Folklórica Independiente.