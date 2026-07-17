¿Quién juega hoy en la Liga MX 2026? Partidos de este 17 de julio, horarios y dónde ver en vivo

La Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 continúa este viernes 17 de julio con una triple cartelera que promete emociones en el futbol mexicano. Tras el arranque del campeonato, seis equipos buscarán comenzar con el pie derecho y sumar sus primeros tres puntos de la temporada.

A continuación, conoce los horarios, canales de transmisión y cómo seguir EN VIVO cada uno de los encuentros de este día.

¿Qué partidos se juegan HOY 17 de julio en la Liga MX?

León vs Atlas Centro de México: 19:00 horas Campeche: 19:00 horas Mérida: 20:00 horas Quintana Roo: 20:00 horas Transmisión: FOX One

Centro de México: 19:00 horas 20:00 horas 20:00 horas FOX One Atlético San Luis vs Cruz Azul Centro de México: 19:00 horas Campeche: 19:00 horas Mérida: 20:00 horas Quintana Roo: 20:00 horas Transmisión: Disney+ Premium, ESPN y ViX Premium

Centro de México: 19:00 horas 20:00 horas 20:00 horas Disney+ Premium, ESPN y ViX Premium Juárez vs Puebla Centro de México: 21:00 horas Campeche: 21:00 horas Mérida: 22:00 horas Quintana Roo: 22:00 horas Transmisión: FOX One, Azteca 7, Azteca Deportes App, Azteca Deportes Network y aztecadeportes.com

¿Dónde ver EN VIVO la Liga MX hoy?

Los partidos de este viernes podrán seguirse a través de distintas señales de televisión y plataformas digitales:

León vs Atlas: FOX One.

FOX One. Atlético San Luis vs Cruz Azul: Disney+ Premium, ESPN y ViX Premium.

Disney+ Premium, ESPN y ViX Premium. Juárez vs Puebla: FOX One, Azteca 7, aztecadeportes.com, Azteca Deportes App y Azteca Deportes Network.

León y Atlas abren la actividad

En el Estadio Nou Camp, León recibirá al Atlas en uno de los duelos más atractivos de la jornada. Ambos clubes buscarán arrancar el Apertura 2026 con una victoria que les permita tomar confianza desde el inicio del torneo.

Cruz Azul inicia la defensa del título

El actual campeón, Cruz Azul, debutará como visitante frente al Atlético San Luis. La Máquina intentará comenzar con un triunfo la defensa del campeonato, mientras que los potosinos buscarán aprovechar su condición de local para dar la sorpresa.

Juárez y Puebla cierran la jornada del viernes

La actividad concluirá en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde Bravos y Puebla protagonizarán el último encuentro del día. Ambos equipos intentarán iniciar el semestre con un resultado positivo antes de que la Jornada 1 finalice el sábado.