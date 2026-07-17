Anuncian acceso gratuito al Parque del Jaguar y presenta Plan Tulum Renace

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el acceso al Parque del Jaguar será gratuito para los visitantes nacionales, como parte de un plan estratégico de 10 acciones para fortalecer a Tulum como destino turístico. El anuncio fue realizado durante la conferencia matutina, luego de la gira de trabajo de la mandataria en el municipio y de las reuniones privadas que sostuvo con empresarios, prestadores de servicios y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Al presentar la estrategia, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que el plan es resultado de la primera mesa permanente de coordinación instalada por instrucción de la presidenta, en la que participan dependencias federales, el Gobierno de Quintana Roo y representantes del sector turístico para atender los principales retos del destino. Recordó que Tulum representa uno de los principales motores turísticos del estado, ya que alrededor del 8 por ciento de los visitantes que llegan a Quintana Roo tienen como destino este municipio.

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Entre los avances alcanzados, informó que ya operan 10 accesos públicos y gratuitos a las playas, distribuidos a través de los accesos de Santa Fe, el tradicional y el acceso sur, con lo que, dijo, se garantiza el libre acceso tanto para habitantes de Tulum como para turistas nacionales y extranjeros. "Las playas son del pueblo", señaló al destacar que estos espacios permanecerán abiertos de manera permanente.

Rodríguez Zamora explicó que también se puso en marcha el programa "Quién es Quién en los Precios", mediante un monitoreo permanente de los servicios turísticos para brindar mayor certeza a los visitantes y fomentar una cultura de transparencia. Asimismo, se realiza la revisión del padrón de prestadores de servicios dentro del Área Natural Protegida y la verificación de los distintos giros comerciales que operan en la zona.

La funcionaria agregó que, como parte del trabajo interinstitucional, también avanzan la elaboración del Programa Ecológico, la actualización del Programa de Desarrollo Urbano, el Plan de Manejo del Área Natural Protegida, el registro de accesos públicos a las playas, la estrategia de recolección y limpieza de sargazo, la promoción nacional e internacional del destino, programas de capacitación y certificación turística, así como la creación de una cartelera permanente de actividades deportivas, culturales, gastronómicas y de turismo comunitario para diversificar la oferta de Tulum.

Además, anunció que en noviembre será inaugurada una nueva experiencia de iluminación en la Zona Arqueológica de Tulum, proyecto que permitirá ampliar la oferta turística nocturna y dará paso a la creación de un corredor artesanal y cultural en los alrededores del sitio histórico.

Como parte del nuevo plan estratégico presentado tras la reunión sostenida un día antes con el sector turístico, Josefina Rodríguez dio a conocer las diez acciones prioritarias para Tulum. Entre ellas destacan la gratuidad del Parque del Jaguar para nacionales; la reducción histórica de las tarifas del INAH y la CONANP a 80 pesos para mexicanos y 265 pesos para extranjeros, manteniendo el acceso gratuito los domingos para visitantes nacionales.

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Además la incorporación de transporte eléctrico dentro del parque; atención turística con apoyo de la Guardia Nacional; certificación de prestadores de servicios; la construcción de un estacionamiento en el acceso sur; la implementación de un nuevo sistema de transporte público; la atracción de nuevas rutas aéreas y el fortalecimiento de la conectividad entre el Aeropuerto Internacional de Tulum y el centro de la ciudad.

La secretaria subrayó que estas acciones buscan consolidar un modelo turístico más ordenado, accesible y competitivo, mejorar la experiencia de los visitantes y fortalecer la actividad económica del destino mediante una coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada.