Turismo nocturno proyecta elevar derrama económica en Cozumel

Diversificar la oferta turística durante la noche podría convertirse en una de las principales estrategias para incrementar la derrama económica en Cozumel, comentaron prestadores de servicio y empresarios, quienes consideraron que el destino mantiene un importante potencial sin aprovechar una vez que concluye la actividad de cruceros.

La propuesta busca incentivar que los visitantes permanezcan más tiempo fuera de los hoteles y consuman en restaurantes, bares, comercios, mercados artesanales y espacios culturales del centro de la ciudad.

Noticia Destacada Cozumel busca ampliar estancia de cruceros para mayor derrama económica

Uno de los principales factores que limita la derrama económica es el modelo de viaje que predomina entre los visitantes. De acuerdo con estadísticas del sector turístico, alrededor del 70.2 por ciento de los turistas adquiere paquetes vacacionales y, de ese total, el 58.1 opta por el esquema “todo incluido”, lo que reduce significativamente el consumo en establecimientos independientes, principalmente durante las noches.

El turismo de pernocta representa una mayor oportunidad para la economía local. Este segmento registra un gasto promedio acumulado superior a los 416 dólares por estancia, pero gran parte de ese consumo permanece dentro de los complejos hoteleros, reduciendo el flujo de viajeros hacia el centro de la ciudad durante la noche.

“No basta con atraer más turistas, el reto es ofrecerles actividades que los motiven a permanecer fuera de los hoteles después del atardecer. Una agenda permanente de eventos permitiría distribuir mejor la derrama económica entre cientos de pequeños negocios”, señaló Alexis Campos, empresario turístico.

Por su parte, Teresa Estarda, trabajadora de un restaurante en el centro de la ciudad, comentó que la actividad comercial disminuye considerablemente al caer la noche. “Después de las siete u ocho de la noche el movimiento baja mucho. Si hubiera conciertos, festivales gastronómicos o mercados nocturnos, muchos visitantes permanecerían más tiempo en esta zona”, explicó.

Noticia Destacada Cozumel al bordo del colapso: Saturación de visitantes, pobreza y problemas en la economía

En tanto, Bruno Canto, empresario local, consideró que Cozumel tiene condiciones para desarrollar un corredor turístico nocturno competitivo. “La isla cuenta con gastronomía, cultura, música y espacios públicos que pueden convertirse en atractivos adicionales. Lo importante es trabajar de manera coordinada entre autoridades y empresarios para generar una oferta constante y segura”, afirmó.

Empresarios consideraron que estas acciones permitirían incrementar la permanencia de los visitantes, elevar el gasto promedio y distribuir de forma más equitativa los beneficios del turismo entre restaurantes, transportistas, artesanos y pequeños comercios, sectores que continúan resintiendo los efectos de la temporada baja pese al constante flujo de viajeros que recibe la isla.