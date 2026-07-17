Sismológico Nacional ajusta a 5.8 el temblor en Chiapas de este 17 de julio; epicentro se localizó frente a Ciudad Hidalgo

Aunque en un pricipio se informó que el sismo que se registró durante la mañana de este viernes 17 de julio frente a las costas de Chiapas, había sido de magnitud 7.4 de acuerdo con la información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), este dato ya se actualizó a 5.8.

El movimiento ocurrió a las 08:48 horas y tuvo su epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. El organismo reportó una profundidad de 10 kilómetros, así como una ubicación aproximada en las coordenadas 14.162 de latitud y -93.287 de longitud.

Minutos antes, el SSN difundió un reporte preliminar que estimó la magnitud en 7.4 y situó el epicentro a 95 kilómetros al suroeste de Huixtla. La hora de ese aviso fue prácticamente la misma: las 08:48:41 horas.

Los mensajes publicados por el SSN no necesariamente corresponden a movimientos diferentes, sino a una actualización de los parámetros del mismo evento sísmico.

El Servicio Sismológico suele modificar la magnitud, la ubicación y la profundidad después de analizar más datos de sus estaciones. El propio organismo advierte que su información está sujeta a cambios conforme avanza la revisión técnica.

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SSN actualiza magnitud de 6.8 a 7.4

El primer aviso tuvo carácter preliminar y reportó un temblor de magnitud 6.8, con epicentro cercano a Huixtla. Posteriormente, el Servicio Sismológico Nacional ajustó el cálculo a 7.4 y ubicó el origen del movimiento más lejos de la costa, al suroeste de Ciudad Hidalgo.

Ambas publicaciones señalaron una profundidad de 10 kilómetros, característica que puede favorecer una percepción amplia del movimiento, aunque la intensidad experimentada depende de factores como la distancia al epicentro, el tipo de suelo y las condiciones de las construcciones.

Sin embargo, e organismo volvió a hacer un ajuste en la magnitud de este movimiento telúrico a 5.8.

Autoridades revisan posibles afectaciones tras el sismo en Chiapas

Hasta la publicación de los reportes iniciales no se había informado oficialmente sobre personas lesionadas, daños materiales o afectaciones a infraestructura.

Después de un sismo de esta magnitud, las autoridades de Protección Civil suelen activar recorridos de evaluación en municipios costeros y zonas cercanas al epicentro. También revisan carreteras, hospitales, edificios públicos y servicios básicos.

SISMO Magnitud 7.4 Loc. 135 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/07/26 08:48:38 Lat 14.162 Lon -93.287 Pf 10.0 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 17, 2026

El SSN recordó que no opera la alerta sísmica y que los sismos no pueden predecirse. Su función consiste en registrar, localizar y analizar los movimientos telúricos que ocurren en territorio mexicano.

Se espera que las autoridades federales y estatales amplíen la información sobre la percepción del temblor y los resultados de las inspecciones realizadas en Chiapas y entidades cercanas.

IO