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Liga MX Apertura 2026: calendario completo, horarios y dónde ver EN VIVO la Jornada 1

La Liga MX pone en marcha el Apertura 2026 con el regreso del Atlante y una Jornada 1 que reunirá nueve partidos entre el 16 y 18 de julio.

Ana García

Por Ana García

14 de jul de 2026

2 min

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Arranca el torneo y el debut de todos los equipos en la Jornada 1
Arranca el torneo y el debut de todos los equipos en la Jornada 1

La espera terminó para los aficionados del futbol mexicano. Este 16 de julio comenzará oficialmente el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, una edición que tendrá como uno de sus principales atractivos el regreso del Atlante a la Primera División y una intensa Jornada 1 con encuentros distribuidos entre jueves y sábado.

Atlante vuelve al máximo circuito tras 12 años

El partido inaugural se disputará en el Estadio Victoria, donde Necaxa recibirá al Atlante, club que regresa a la máxima categoría después de 12 años de ausencia. La escuadra azulgrana concretó su retorno tras adquirir la franquicia que pertenecía a Mazatlán y, a partir de esta temporada, disputará sus encuentros como local en el Estadio Azteca.

La reincorporación del conjunto capitalino marca uno de los movimientos más importantes rumbo al Apertura 2026, luego de que las autoridades del futbol mexicano aprobaran la operación que permitió el cambio de franquicia y el regreso de los Potros de Hierro al máximo circuito.

Jornada 1: así se jugará el inicio del torneo

Las acciones comenzarán el jueves 16 de julio con los duelos entre Necaxa vs Atlante y Tijuana vs Tigres.

Para el viernes 17 de julio, la actividad continuará con los encuentros Atlético de San Luis vs Cruz Azul, León vs Atlas y Juárez vs Puebla.

La primera fecha concluirá el sábado 18 de julio con cuatro partidos: Pumas vs Pachuca, Monterrey vs Santos, Chivas vs Toluca y Querétaro vs América.

No habrá partidos el domingo 19 de julio, ya que la programación fue ajustada para evitar coincidir con la Final del Mundial 2026, permitiendo que la atención de los aficionados se concentre en el cierre de la Copa del Mundo.

Jueves 16 de julio

Necaxa vs. Atlante

  • Sede: Estadio Victoria
  • Centro de México y Campeche: 19:00 horas
  • Mérida y Quintana Roo: 20:00 horas
  • Transmisión: Fox ONE

Tijuana vs. Tigres

  • Sede: Estadio Caliente
  • Centro de México y Campeche: 21:00 horas
  • Mérida y Quintana Roo: 22:00 horas
  • Transmisión: Fox ONE

Viernes 17 de julio

León vs. Atlas

  • Sede: Estadio León
  • Centro de México y Campeche: 19:00 horas
  • Mérida y Quintana Roo: 20:00 horas
  • Transmisión: Fox ONE

Atlético de San Luis vs. Cruz Azul

  • Sede: Estadio Libertad
  • Centro de México y Campeche: 19:00 horas
  • Mérida y Quintana Roo: 20:00 horas
  • Transmisión: Disney+ Premium, ViX Premium y ESPN

Juárez vs. Puebla

  • Sede: Estadio Benito Juárez
  • Centro de México y Campeche: 21:00 horas
  • Mérida y Quintana Roo: 22:00 horas
  • Transmisión: Fox ONE y Azteca 7

Sábado 18 de julio

Pumas vs. Pachuca

  • Sede: Estadio Olímpico Universitario
  • Centro de México y Campeche: 17:00 horas
  • Mérida y Quintana Roo: 18:00 horas
  • Transmisión: TUDN, Canal 5 y ViX Premium

Monterrey vs. Santos

  • Sede: Estadio BBVA
  • Centro de México y Campeche: 19:00 horas
  • Mérida y Quintana Roo: 20:00 horas
  • Transmisión: TUDN, Canal 5 y ViX Premium

Chivas vs. Toluca

  • Sede: Estadio AKRON
  • Centro de México y Campeche: 19:07 horas
  • Mérida y Quintana Roo: 20:07 horas
  • Transmisión: Prime Video

Querétaro vs. América

  • Sede: Estadio Corregidora
  • Centro de México y Campeche: 21:00 horas
  • Mérida y Quintana Roo: 22:00 horas
  • Transmisión: Fox ONE

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