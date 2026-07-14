Liga MX Apertura 2026: calendario completo, horarios y dónde ver EN VIVO la Jornada 1

La espera terminó para los aficionados del futbol mexicano. Este 16 de julio comenzará oficialmente el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, una edición que tendrá como uno de sus principales atractivos el regreso del Atlante a la Primera División y una intensa Jornada 1 con encuentros distribuidos entre jueves y sábado.

Atlante vuelve al máximo circuito tras 12 años

El partido inaugural se disputará en el Estadio Victoria, donde Necaxa recibirá al Atlante, club que regresa a la máxima categoría después de 12 años de ausencia. La escuadra azulgrana concretó su retorno tras adquirir la franquicia que pertenecía a Mazatlán y, a partir de esta temporada, disputará sus encuentros como local en el Estadio Azteca.

La reincorporación del conjunto capitalino marca uno de los movimientos más importantes rumbo al Apertura 2026, luego de que las autoridades del futbol mexicano aprobaran la operación que permitió el cambio de franquicia y el regreso de los Potros de Hierro al máximo circuito.

Jornada 1: así se jugará el inicio del torneo

Las acciones comenzarán el jueves 16 de julio con los duelos entre Necaxa vs Atlante y Tijuana vs Tigres.

Para el viernes 17 de julio, la actividad continuará con los encuentros Atlético de San Luis vs Cruz Azul, León vs Atlas y Juárez vs Puebla.

La primera fecha concluirá el sábado 18 de julio con cuatro partidos: Pumas vs Pachuca, Monterrey vs Santos, Chivas vs Toluca y Querétaro vs América.

No habrá partidos el domingo 19 de julio, ya que la programación fue ajustada para evitar coincidir con la Final del Mundial 2026, permitiendo que la atención de los aficionados se concentre en el cierre de la Copa del Mundo.

Jueves 16 de julio

Necaxa vs. Atlante

Sede: Estadio Victoria

Centro de México y Campeche: 19:00 horas

19:00 horas Mérida y Quintana Roo: 20:00 horas

20:00 horas Transmisión: Fox ONE

Tijuana vs. Tigres

Sede: Estadio Caliente

Centro de México y Campeche: 21:00 horas

21:00 horas Mérida y Quintana Roo: 22:00 horas

22:00 horas Transmisión: Fox ONE

Viernes 17 de julio

León vs. Atlas

Sede: Estadio León

Centro de México y Campeche: 19:00 horas

19:00 horas Mérida y Quintana Roo: 20:00 horas

20:00 horas Transmisión: Fox ONE

Atlético de San Luis vs. Cruz Azul

Sede: Estadio Libertad

Centro de México y Campeche: 19:00 horas

19:00 horas Mérida y Quintana Roo: 20:00 horas

20:00 horas Transmisión: Disney+ Premium, ViX Premium y ESPN

Juárez vs. Puebla

Sede: Estadio Benito Juárez

Centro de México y Campeche: 21:00 horas

21:00 horas Mérida y Quintana Roo: 22:00 horas

22:00 horas Transmisión: Fox ONE y Azteca 7

Sábado 18 de julio

Pumas vs. Pachuca

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Centro de México y Campeche: 17:00 horas

17:00 horas Mérida y Quintana Roo: 18:00 horas

18:00 horas Transmisión: TUDN, Canal 5 y ViX Premium

Monterrey vs. Santos

Sede: Estadio BBVA

Centro de México y Campeche: 19:00 horas

19:00 horas Mérida y Quintana Roo: 20:00 horas

20:00 horas Transmisión: TUDN, Canal 5 y ViX Premium

Chivas vs. Toluca

Sede: Estadio AKRON

Centro de México y Campeche: 19:07 horas

19:07 horas Mérida y Quintana Roo: 20:07 horas

20:07 horas Transmisión: Prime Video

Querétaro vs. América