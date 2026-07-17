Sismo de magnitud 7.4 en Chiapas se sintió ligeramente en Ciudad del Carmen

El sismo de magnitud 7.4 registrado la tarde de este viernes frente a las costas de Chiapas fue percibido de manera ligera por habitantes de Ciudad del Carmen, Campeche, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil, que mantiene comunicación con autoridades estatales y municipales para la evaluación de posibles afectaciones.

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De acuerdo con los primeros reportes oficiales, no se han registrado daños materiales ni personas lesionadas en territorio campechano.

Como parte de los protocolos de seguridad, se realizó la evacuación preventiva de edificios altos en Ciudad del Carmen para salvaguardar a trabajadores y ciudadanos, permitiendo posteriormente el reingreso una vez concluidas las revisiones correspondientes.

Las autoridades señalaron que las acciones se llevaron a cabo de manera ordenada y reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales, mientras continúa el monitoreo del evento sísmico.