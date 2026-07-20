¿Cuándo son los Juegos Centroamericanos 2026?

La representación de México quedó oficialmente lista para afrontar un nuevo desafío deportivo. Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia de abanderamiento de la delegación nacional que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El acto se realizó en Palacio Nacional, donde la mandataria entregó un mensaje de apoyo a los atletas mexicanos y los invitó a competir con entrega, disciplina y orgullo, tomando como referencia el compromiso mostrado por la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

Sheinbaum destacó que portar los colores nacionales representa una responsabilidad especial y recordó que los deportistas tendrán detrás el respaldo de millones de mexicanos que seguirán su participación en la competencia regional.

Delegación Mexicana recibe mensaje de motivación antes de la competencia

Durante su intervención, la presidenta felicitó a los atletas por conseguir un lugar dentro del equipo nacional y resaltó el esfuerzo que existe detrás de cada clasificación y preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos.

“Ustedes representan a México y lo hacen con un orgullo extraordinario. Así se lo dije a la Selección Mexicana de futbol: siempre piensen en su país. Salieron a la cancha con una convicción y un fervor que contagió a todo el pueblo de México, y estoy segura de que así lo van a hacer ustedes”, expresó.

La mandataria señaló que cada competencia será una oportunidad para demostrar los valores del deporte mexicano y pidió a los representantes nacionales recordar la historia y el significado de defender la bandera.

México buscará destacar en Santo Domingo 2026

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana, donde atletas de diferentes disciplinas buscarán sumar medallas para la delegación mexicana.

Con la bandera nacional ya entregada, los deportistas iniciarán su camino con la misión de representar al país y mantener a México como uno de los protagonistas de la región en una nueva edición de la justa deportiva.