Nuevo formato de la Liga MX Femenil: equipos, jornadas y cambios para el torneo Apertura 2026

La competencia femenil mexicana tendrá una transformación importante a partir del próximo torneo. La Liga MX Femenil presentará un nuevo modelo de competencia para el Apertura 2026, con cambios en la fase regular y una estructura diferente para definir a los equipos que buscarán el título.

El nuevo esquema contempla dividir a los 18 equipos participantes en dos sectores de nueve clubes cada uno. Además, la fase regular pasará de 17 a 14 jornadas, con el objetivo de generar un calendario más equilibrado y aumentar la competitividad entre las instituciones.

El Grupo A estará integrado por Tigres Femenil, Rayadas, Toluca, Juárez, Cruz Azul, León, Querétaro, Atlante y Santos, mientras que el Grupo B contará con América, Pachuca, Guadalajara, Pumas, Tijuana, Atlético de San Luis, Atlas, Puebla y Necaxa.

Un nuevo capítulo, un nuevo formato. 🤩

Aquí te explicamos todo sobre el nuevo torneo de la Liga Femenil BBVA 😉 pic.twitter.com/IX8HhFvOQS — LigaFemenilBBVA (@LigaBBVAFemenil) July 24, 2026

Durante la primera etapa del campeonato, cada escuadra disputará 14 partidos. Ocho encuentros serán contra rivales de su mismo grupo y los seis restantes ante equipos del sector contrario, definidos mediante una clasificación por niveles conocida como tiers.

Para organizar esos enfrentamientos, cada grupo será dividido en tres categorías de tres equipos. A partir de esa distribución, los clubes enfrentarán a dos representantes de cada nivel del grupo opuesto, buscando una mayor igualdad en el calendario.

La clasificación a la Liguilla también tendrá modificaciones. Los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzarán directamente a los Cuartos de Final, donde se enfrentarán integrantes de sectores distintos.

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Los cruces quedaron establecidos de la siguiente manera: el líder del Grupo A jugará contra el cuarto lugar del Grupo B, mientras que el primer puesto del Grupo B se medirá ante el cuarto del Grupo A. Los segundos y terceros lugares de cada sector también se enfrentarán entre sí.

Después de los Cuartos de Final, los cuatro clubes sobrevivientes serán acomodados nuevamente de acuerdo con su posición en la tabla general para definir las Semifinales. Los ganadores de esa instancia disputarán la gran Final del Apertura 2026.

Calendario de la Liga MX Femenil

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Con este ajuste, la Liga MX Femenil busca ofrecer una competencia más dinámica, reducir la duración de la fase regular y mantener una Liguilla de ocho equipos, sin dejar fuera los duelos entre los clubes más destacados del futbol mexicano.

La presentación oficial del nuevo formato se realizará este jueves por la noche, donde la liga dará a conocer los detalles del sistema de grupos, los criterios utilizados para la distribución de equipos y la organización del torneo.