Sebastián se desmaya en medio de Survivor México; ¿Cómo se encuentra?

Durante la emisión del 23 de julio de 2026 de Survivor México: La Reliquia en Llamas, el participante Sebastián Yate, integrante de la tribu de los Jaguares, sufrió un severo desmayo en plena competencia y ante los ojos de sus compañeros que se mostraron visiblemente preocupados.

El hecho quedó captado en las cámaras del programa y preocupó a gran parte del público que en redes sociales enviaron mensajes de apoyo para el participante. Lo que generó más preocupación fue que momentos antes; Sebastián mencionó que no podía ver nada para posteriormente desvanecer.

Noticia Destacada David Faitelson manda mensaje de apoyo a Memo Schutz previo a La Casa de los Famosos

¿Cómo se encuentra Sebastián tras su desmayo en Survivor México?

El percance tuvo lugar durante la segunda prueba por la recompensa del día, en la que las tribus competían por derribar barriles. Las exigentes condiciones físicas y climáticas de la isla le cobraron factura a Sebastián, quien momentos antes de perder el conocimiento advirtió a sus compañeros que no podía ver nada.

Tras mencionar los problemas de visión, el competidor se desmayó frente a los demás participantes, generando momentos de gran preocupación en el campamento. Ante esto; el equipo médico del programa ingresó al espacio para brindar ayuda y atención médica a Sebastián.

El cuerpo médico y reportes oficiales de la producción indicaron que el desvanecimiento fue provocado por un intenso golpe de calor. Se informó que tras recuperar brevemente la conciencia en camilla, fue estabilizado y retirado del circuito en una ambulancia con dirección al hospital para tener una evaluación detallada.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal