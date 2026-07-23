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Se cayó Izzi: Usuarios reportan fallas hoy 23 de julio, ¿qué pasó con el servicio de Internet?

La falla principal afectó la conexión a internet generando imposibilidad de navegar desde casa.

Por Redacción Por Esto!

23 de jul de 2026

1 min

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Se cayó Izzi: Usuarios reportan fallas hoy 23 de julio.
Se cayó Izzi: Usuarios reportan fallas hoy 23 de julio. / X: @izzi_mx/Freepik

Durante este jueves 23 de julio, el servicio de telecomunicaciones Izzi registró una caída masiva e intermitencias en sus diversos servicios de internet como son: banda ancha, Wi-Fi, televisión por cable e incluso se detectaron fallas en la telefonía; todo esto en diferentes regiones del país.

Fue por medio de redes sociales que los usuarios comenzaron a realizar sus reportes sobre las fallas en las conexiones que ofrece esta empresa de telecomunicaciones. Se informó que la falla principal afectó la conexión a internet generando imposibilidad de navegar desde casa.

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¿Qué sucedió con el servicio de internet de Izzi?

Los reportes de usuarios y plataformas de monitoreo como Downdetector comenzaron a incrementarse a partir de las 15:00 horas; sin embargo, los picos significativos fueron entre las 16:00 y 17:00 horas. En estos espacios de horarios los usuarios reportaron las principales fallas.

La falla principal afectó la conexión a internet, imposibilitando la navegación en casa y actividades de home office. Asimismo, se reportó la suspensión temporal de la señal de televisión por cable y también afectando líneas telefónicas fijas de inmuebles que cuentan con este servicio.

¿Cómo puedo reportar las fallas de internet a Izzi?

En caso de que seas un usuario que se vio afectado por las fallas de internet de Izzi, hay pasos a seguir antes de realizar el reporte, además de que se puede pedir ayuda a los canales oficiales. Para asegurar que mi internet falla y hacer el repore a Izzi; se debe seguir estos pasos:

  • Reiniciar el módem: Desconecta el equipo de la toma de corriente durante 30 segundos y vuelve a conectarlo para forzar una resincronización de la señal.
  • Reportar por canales digitales: Si la falla persiste, intenta comunicarte a través del soporte oficial en X (@ayudaizzi), desde la izzi App o vía WhatsApp al servicio de atención al cliente.
  • Verificar el estado de la red local: Comprueba si tus vecinos o zona cercana experimentan la misma falla antes de solicitar una visita técnica individual.

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