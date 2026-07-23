Se cayó Izzi: Usuarios reportan fallas hoy 23 de julio, ¿qué pasó con el servicio de Internet?

Durante este jueves 23 de julio, el servicio de telecomunicaciones Izzi registró una caída masiva e intermitencias en sus diversos servicios de internet como son: banda ancha, Wi-Fi, televisión por cable e incluso se detectaron fallas en la telefonía; todo esto en diferentes regiones del país.

Fue por medio de redes sociales que los usuarios comenzaron a realizar sus reportes sobre las fallas en las conexiones que ofrece esta empresa de telecomunicaciones. Se informó que la falla principal afectó la conexión a internet generando imposibilidad de navegar desde casa.

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¿Qué sucedió con el servicio de internet de Izzi?

Los reportes de usuarios y plataformas de monitoreo como Downdetector comenzaron a incrementarse a partir de las 15:00 horas; sin embargo, los picos significativos fueron entre las 16:00 y 17:00 horas. En estos espacios de horarios los usuarios reportaron las principales fallas.

Al parecer, Izzi MX presenta una caída del servicio para cientos de usuarios en este momento. ¿Eres uno de ellos?



Izzi MX is reportedly down for hundreds of users right now. Are you one of them? #Izzi_MXdown https://t.co/y5Mc6xuF1l — StatusIsDown (@status_is_down) July 23, 2026

La falla principal afectó la conexión a internet, imposibilitando la navegación en casa y actividades de home office. Asimismo, se reportó la suspensión temporal de la señal de televisión por cable y también afectando líneas telefónicas fijas de inmuebles que cuentan con este servicio.

¿Cómo puedo reportar las fallas de internet a Izzi?

En caso de que seas un usuario que se vio afectado por las fallas de internet de Izzi, hay pasos a seguir antes de realizar el reporte, además de que se puede pedir ayuda a los canales oficiales. Para asegurar que mi internet falla y hacer el repore a Izzi; se debe seguir estos pasos:

Reiniciar el módem: Desconecta el equipo de la toma de corriente durante 30 segundos y vuelve a conectarlo para forzar una resincronización de la señal.

Reportar por canales digitales: Si la falla persiste, intenta comunicarte a través del soporte oficial en X (@ayudaizzi), desde la izzi App o vía WhatsApp al servicio de atención al cliente.

Verificar el estado de la red local: Comprueba si tus vecinos o zona cercana experimentan la misma falla antes de solicitar una visita técnica individual.

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