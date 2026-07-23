Quién es Oscar Casas, hermano de Mario Casas que conquista Netflix con su película erótica, "Deseo"

Con talento, disciplina y una carrera iniciada desde la infancia, Óscar Casas se ha consolidado como uno de los actores jóvenes más prometedores de España. Aunque comparte apellido con una de las grandes estrellas del cine español, el intérprete ha logrado crear una identidad propia dentro de la industria.

Nacido en Barcelona el 21 de septiembre de 1998, Óscar comenzó su trayectoria desde muy pequeño participando en producciones de televisión y cine. Con el paso de los años, su trabajo le permitió ganar reconocimiento y convertirse en una figura seguida por miles de fanáticos.

El actor ha formado parte de importantes proyectos como la serie “Instinto”, donde compartió pantalla con su hermano Mario Casas, además de producciones como “Siempre bruja”, “Proyecto Tiempo” y la película “Ídolos”, trabajos que impulsaron su crecimiento profesional.

Uno de los momentos destacados de su carrera estuvo relacionado con “El orfanato”, película en la que estuvo considerado para interpretar al personaje principal. También participó en “A puño descubierto”, proyecto dirigido por su hermano Mario Casas, fortaleciendo la relación profesional entre ambos.

Más allá de la actuación, Óscar Casas ha construido una gran presencia en redes sociales, donde acumula millones de seguidores que siguen tanto su trayectoria artística como sus proyectos personales, convirtiéndose en uno de los rostros jóvenes más populares del entretenimiento español.

En el ámbito familiar, el actor pertenece a una familia numerosa y cercana. Es el cuarto de cinco hermanos: Mario, Sheila, Christian, Óscar y Daniel, y pese a su fama mantiene una relación muy cercana con sus padres y continúa vinculado al entorno familiar que marcó sus primeros años.

En su vida personal, Óscar ha mantenido cierta discreción, aunque ha sido relacionado con personalidades del medio artístico. Entre los nombres con los que ha tenido cercanía destaca la cantante española Ana Mena, con quien ha compartido momentos dentro y fuera del ámbito profesional.

Con una carrera que sigue creciendo y nuevos proyectos por delante, Óscar Casas demuestra que tiene una trayectoria propia y que su nombre ya ocupa un lugar importante entre las nuevas generaciones de actores españoles.