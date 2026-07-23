Se hunden seis personas, entre ellas un menor, frente al Muelle Fiscal de Chetumal; Marina realiza rescate nocturno

Momentos de tensión se vivieron la noche de este jueves en la capital del estado, luego de que una embarcación con seis personas a bordo, entre ellas un niño de 10 años, comenzara a hundirse en las inmediaciones del Boulevard Bahía, a unos 100 metros de la orilla y a la altura del Muelle Fiscal.

El incidente fue reportado a los números de emergencia alrededor de las 20:40 horas. De acuerdo con la llamada de alerta, la lancha de nombre “Justo” hacía agua rápidamente y los tripulantes estimaban tener apenas unos cinco minutos antes de que la nave colapsara por completo. Las dificultades de señal telefónica en el sitio complicaron en un inicio el envío exacto de coordenadas.

Despliegue de emergencia

Ante la gravedad del reporte, personal de Protección Civil activó los protocolos de rescate y notificó de inmediato a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de la Secretaría de Marina (SEMAR), así como a la Capitanía de Puerto.

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Por su parte, operadores del sistema de videovigilancia de Monitoreo Urbano captaron a través de la cámara SAT-023 señales de auxilio con luces blancas emitidas desde la embarcación en peligro, lo que permitió confirmar la posición exacta y dar seguimiento visual al operativo de la SEMAR, cuyas unidades marinas se aproximaron con celeridad al punto del naufragio.

Atención médica en tierra

Elementos de la Policía Turística a bordo de la unidad 116, desplegados en el Muelle Fiscal, informaron momentos después que la embarcación ya no era visible en la superficie, por lo que solicitaron el apoyo urgente de paramédicos para recibir a los tripulantes en el embarcadero.

Al sitio arribó la ambulancia 036 de la Cruz Roja Mexicana para valorar el estado de salud de los seis sobrevivientes a su llegada a tierra firme. Hasta el momento no se han reportado pérdidas humanas y las autoridades continúan recabando información para determinar las causas que originaron el hundimiento de la lancha.