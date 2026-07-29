Deportivo Municipal supera crisis económica tras poner mil patrocinadores en su jersey

El Deportivo Municipal encontró una solución inesperada para enfrentar la difícil situación financiera que atravesaba. Luego de sufrir dos descensos consecutivos y enfrentar problemas para conseguir patrocinadores, el histórico club peruano decidió ofrecer espacios publicitarios desde 60 dólares, una estrategia que terminó siendo un rotundo éxito.

La iniciativa permitió que empresas, pequeños negocios e incluso aficionados pudieran convertirse en patrocinadores del equipo con una inversión accesible. La respuesta fue inmediata y, en apenas tres meses, el club alcanzó la cifra de mil patrocinadores, un resultado que superó todas las expectativas.

Mali kriz nedeniyle üst üste küme düşen ve sponsor bulmakta zorlanan Deportivo Municipal, reklam alanlarını 60 dolardan satışa çıkardı.



Üç ay içinde 1000 sponsora ulaşan Peru ekibi, faaliyetlerini finanse etmeye yetecek paraya ulaştı. (Diario Olé) pic.twitter.com/ffUWjs53kc — Yeni Açık (@yeniacikcom) July 28, 2026

Gracias a esta campaña, el Deportivo Municipal logró recaudar los recursos necesarios para financiar sus actividades y aliviar la complicada situación económica que amenazaba la continuidad de sus operaciones deportivas.

La propuesta fue bien recibida porque abrió la posibilidad de que más personas y negocios apoyaran al equipo sin necesidad de realizar grandes inversiones. Con ello, el club amplió significativamente su red de aliados comerciales y fortaleció el vínculo con su comunidad.

El caso del Deportivo Municipal ha comenzado a llamar la atención en el futbol sudamericano como un ejemplo de creatividad para enfrentar las dificultades financieras. Su modelo de patrocinio demuestra que, con estrategias innovadoras, incluso los clubes con mayores problemas económicos pueden encontrar alternativas para mantenerse a flote y seguir compitiendo.