Pese a protesta, continúan los apagones en Bolonchén de Rejón; vecinos exigen renovar la red de CFE

A pesar de que la Comisión Federal de Electricidad CFE realizó remedios a su infraestructura este lunes, luego de que vecinos de Bolonchén de Rejón retuvieron una camioneta y a dos empleados para exigir mejor servicio, las fallas persisten en varias partes de la comunidad.

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Fidencio Chablé Miss y Walmer Cauich, afectados por esta situación y con domicilio en las calles Nicolás Bravo y Zaragoza, señalaron que la solución a las fallas del suministro de energía eléctrica no son los remedios que hace la CFE con tal de calmar a la gente, sino una planeación integral en toda la localidad.

La planeación debe incluir la sustitución de toda la infraestructura de la CFE que está obsoleta debido a una antigüedad de entre 40 a 50 años, principalmente de los transformadores, cables y postes, los cuales a simple vista se aprecia que están en malas condiciones, según opinaron los usuarios.

Postes rotos y transformadores que ya vencieron su vida útil son factores para los apagones. / Mauriel Koh

Coincidieron en que la población ha crecido considerablemente, hay más negocios y muchas familias cuentan con aires acondicionados, pero el tendido eléctrico actual de la CFE no es moderno ni mucho menos con la capacidad requerida para ofrecer un buen servicio a la población, por lo tanto, las fallas se registran en todo momento, señaló Fidencio.

Expresó que hay transformadores que pueden verse en buenas condiciones, pero llevan años y su capacidad es insuficiente ante una población que ha crecido, además de que también hay muchos comercios.

Todos los días hay variaciones de voltaje y por este motivo debemos cuidar nuestros aparatos electrodomésticos que con mucho esfuerzo hemos adquirido, porque un rato no tiene energía eléctrica una calle, más tarde otra se queda sin servicio, y así sucesivamente, al parecer está seccionado por horas y días, especuló.

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Walmer Cauich, de la calle Zaragoza, en donde el lunes vecinos molestos por el pésimo servicio de la CFE porque llevaban dos días sin energía eléctrica, retuvieron una camioneta y a dos empleados, dijo que las fallas empiezan a presentarse desde las 18:00 horas, cuando se encienden las luces de las viviendas y también empiezan los bajones de corriente.

Indicó que lo peor para las familias son los fines de semana, tal y como sucedió el sábado, cuando se quedaron sin luz, y fue hasta el lunes por la tarde cuando se restableció el servicio con la presión de los vecinos contra la CFE.

JGH