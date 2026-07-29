Roma quiere a Israel Reyes, pero América rechaza primera oferta y exige más dinero

El futuro de Israel Reyes podría estar en el futbol europeo, pero América no está dispuesto a dejar salir a uno de sus jugadores más importantes por cualquier cantidad. La directiva azulcrema ya estableció el monto que espera recibir para negociar con la Roma, equipo que busca incorporarlo para la próxima temporada.

De acuerdo con reportes, el conjunto italiano presentó una primera propuesta cercana a los cinco millones de dólares, oferta que fue rechazada por las Águilas. La intención del club mexicano es recibir al menos siete millones de dólares para abrir una negociación formal por el seleccionado nacional.

La Roma mantiene el interés en el defensor mexicano porque considera que puede aportar profundidad a una plantilla que disputará una intensa temporada entre la Serie A, la Champions League y otras competencias. Su capacidad para desempeñarse en varias posiciones es uno de los aspectos que más convencen al cuerpo técnico del equipo italiano.

La principal fortaleza de Israel Reyes es su polivalencia. A lo largo de su carrera ha jugado como defensa central, lateral derecho e incluso como mediocampista de contención, una característica que incrementa su valor en el mercado y explica la postura del América de no aceptar una oferta por debajo de sus expectativas.

Mientras se define su futuro, Israel Reyes continúa concentrado con el América y se prepara para hacer su debut en el Apertura 2026. El técnico Guillermo Almada decidió darle descanso durante las primeras jornadas tras la carga de partidos que el futbolista acumuló con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

Por ahora, las negociaciones siguen abiertas, aunque el balón está del lado de la Roma. Si el club italiano mejora su propuesta y se acerca a la cifra solicitada por el América, el defensor mexicano podría cumplir el objetivo de dar el salto al futbol europeo en las próximas semanas.