Flor Vigna rompe en llanto por la presión en La Casa de los Famosos México

Flor Vigna vivió un momento sumamente vulnerable durante los primeros días de convivencia en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. En medio de una dinámica, la cantante y actriz argentina no pudo con la presión del encierro y rompió en llanto frente a sus compañeros.

La argentina confesó las dificultades que ha pasado hasta ahora dentro del reality show, aunado a esto; la influencer reveló que su estado de ánimo se ha visto afectado por un problema de salud del cuál se enteró previo a ingresar a la casa. Estos comentarios han sorprendido al público que mostraron su apoyo en redes.

Noticia Destacada Flor Vigna: edad, trayectoria y todo sobre la nueva habitante de la Casa de los Famosos México

¿Por qué lloró Flor Vigna en La Casa de los Famosos México?

Durante la dinámica de integración, la argentina confesó que ha costado adaptarse al ecosistema del reality show, además de confesar que ha presentado una dificultad para mostrarse tal como es sin percibir que está forzando un papel dentro de la casa más famosa de México.

"Me siento muy tímida conmigo misma. Cuando lo intento forzar me siento falsa... No quiero ser falsa, no digo que los demás lo sean, pero el ecosistema da para eso, para dar show. No sé por qué quiero ser artista... No me gusta competir por la atención." confesó Flor Vigno a sus compañeros.

Aunado a esto, la influencer dejó entrever que su estado de ánimo se ha visto afectado por un quiste en la cabeza diagnosticado previo a su ingreso al show, siendo la crisis emocional y de salud que ha afectado a Vigno y por lo que se ha sentido vulnerable dentro del programa.

Reacción de usuarios y compañeros de Flor Vigno

Lejos de aislarla, el grupo reaccionó de manera inmediata abrazándola y coreando la frase "¡Ella ya ganó!" para levantarle el ánimo. Ante el temor que expresó Flor de dar "lástima", integrantes como Yanet García la reconfortaron comentando que abrirse de esa forma demostraba autenticidad y valentía.

Noticia Destacada La Casa de los Famosos México: Cynthia Klitbo explota contra sus compañeros por falta de orden

Por otro lado, en redes sociales los usuarios mostraron una fuerte empatía hacia la creadora de contenido, destacando su honestidad al visibilizar la ansiedad social y la presión mediática en este tipo de formatos 24/7.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal