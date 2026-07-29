MLS supera a las estrellas de la Liga MX y consigue su cuarto triunfo en cinco ediciones

La MLS volvió a quedarse con la victoria frente a la Liga MX en el tradicional All-Star Game, luego de remontar un marcador adverso y vencer 4-3 al representativo mexicano en Charlotte, Carolina del Norte. Con este resultado, la liga estadounidense confirmó su superioridad reciente al sumar su cuarto triunfo en las últimas cinco ediciones del enfrentamiento.

El técnico Antonio Mohamed apostó por una alineación con figuras como Carlos Acevedo, Jesús Gallardo, Erik Lira y Juan Brunetta, buscando que la Liga MX pudiera romper la racha negativa ante el conjunto de la Major League Soccer. El equipo mexicano mostró intensidad desde el arranque y logró ponerse adelante rápidamente.

La primera anotación llegó apenas al minuto 9, cuando Luis Gabriel Rey aprovechó una jugada de balón detenido y apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza que venció al arquero de la MLS y colocó el 1-0 en el marcador.

La reacción estadounidense fue inmediata y tuvo como protagonista a Heung-Min Son. El atacante surcoreano comenzó a generar peligro constantemente hasta que al minuto 18 logró igualar el encuentro con una definición dentro del área que dejó sin oportunidad a Carlos Acevedo.

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Con el impulso del empate, la MLS tomó el control del partido y encontró espacios en la defensa mexicana. Al minuto 22, Carles Gil asistió a Son, quien apareció nuevamente sin marca para marcar su segundo tanto de la noche y darle la vuelta al marcador con el 2-1.

Antes del descanso, el equipo estadounidense aumentó la ventaja. Al minuto 42, Philip Zinckernagel aprovechó una serie de rebotes dentro del área para empujar el balón y poner el 3-1, reflejando el dominio mostrado por los locales durante la primera mitad.

Para el segundo tiempo, la Liga MX buscó cambiar la historia con modificaciones ofensivas y encontró una respuesta inmediata. El venezolano Salomón Rondón ingresó y al minuto 55 redujo la diferencia con una gran definición dentro del área para colocar el 3-2 y devolverle esperanza al conjunto mexicano.

Sin embargo, la reacción duró poco. Apenas tres minutos después, Evander aprovechó un error defensivo para marcar el cuarto gol de la MLS y recuperar una ventaja que terminó siendo definitiva pese al esfuerzo del equipo mexicano.

Uno de los momentos más destacados de la noche ocurrió al minuto 63 con la entrada del alemán Thomas Müller, quien recibió una gran ovación por parte de los aficionados presentes en el estadio y se convirtió en uno de los atractivos principales del encuentro.

En la parte final, la Liga MX intentó acercarse nuevamente en el marcador, pero no logró generar suficientes oportunidades claras frente al arco rival. La MLS manejó los últimos minutos con inteligencia y cerró una nueva victoria en el All-Star Game, consolidando su dominio en la rivalidad entre ambas ligas de Concacaf.