Gremio musical de Yucatán está de luto: Muere Limber, “el Fantasma de los Teclados”, en aparatoso accidente

El gremio musical de la región oriente del estado está de luto tras el fallecimiento del reconocido tecladista Limber, “el Fantasma de los Teclados”, quien perdió la vida la madrugada de ayer en un accidente en la carretera estatal Colonia Yucatán-El Cuyo, cuando se dirigía hacia una comunidad del municipio de Tizimín.

De acuerdo con la información recabada, el músico viajaba a bordo de una camioneta tipo Estaquitas procedente de Colonia Yucatán, donde ofreció su última presentación en una “tamazuka” instalada junto al coso. Su destino era el entronque que conduce a Dzonot Carretero, comunidad de la que presuntamente era originario y le restaban pocos kilómetros para llegar.

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Las primeras investigaciones indican que, por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del volante, invadió parcialmente el carril contrario y salió de la carpeta asfáltica. Al intentar reincorporarse a la vía realizó una maniobra brusca que provocó la volcadura de la unidad.

Deceso instantáneo

Tras el fuerte impacto, la camioneta quedó recostada sobre uno de sus costados y el conductor terminó prensado entre los fierros retorcidos, donde falleció de manera instantánea debido a la gravedad de las lesiones.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como bomberos y técnicos en urgencias médicas, quienes únicamente pudieron confirmar que el músico ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada para preservar la escena y facilitar las diligencias correspondientes.

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Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo y la recopilación de indicios para integrar la carpeta de investigación que permita esclarecer las causas del fatal accidente.

La noticia generó una profunda consternación entre familiares, amigos y colegas del ámbito musical, quienes recordaron a Limber por su amplia trayectoria y por amenizar innumerables eventos sociales y populares en el oriente de Yucatán. Para muchos, con su partida los teclados quedan en silencio, pero su legado como intérprete de la cumbia tropical permanecerá vivo en la memoria de quienes disfrutaron de su talento.