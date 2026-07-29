SEP ordena cerrar escuelas “militarizadas”; ¿por qué y qué pasará con los alumnos inscritos para el ciclo 2026-2027?

Las escuelas militarizadas se terminaron, esta modalidad de educación ya no podrá ser parte de la oferta educativa en México. Así lo confirmó este miércoles la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de un comunicado oficial.

En las instituciones denominadas militarizadas se registraron situaciones de abusos sicológicos y físicos a través de los años, pero el último terminó con la vida de una menor de edad de 13 años, que ingresó a una de estas escuelas para un curso de verano.

Aunque la lo había adelantado la SEP, por medio de su titular Mario Delgado, este miércoles 29 de julio se hizo oficial la medida que prohíbe que este tipo escuelas o instituciones preste servicio a partir del 31 de agosto, fecha en que comienza el ciclo escolar 2026-2027.

"En seguimiento a la comunicación emitida el pasado 24 de julio de 2026 sobre las supuestas instituciones que se ostentan como “militares” o “militarizadas”, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, comunicó a las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México que, para el inicio del ciclo escolar 2026-2027, el próximo 31 de agosto de 2026, deberá garantizarse que ninguna institución preste servicios educativos bajo la denominación o modalidad “Militarizada”, “Militar”, “Castrense” o cualquier otra análoga que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar".

"Por lo anterior, con base a las facultades constitucionales y la Ley General de Educación, Delgado Carrillo solicitó a las Secretarías de Educación de las entidades federativas realizar una revisión exhaustiva de todas las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) que se hayan emitido en sus respectivas entidades", detalla la SEP en el comunicado.

En el texto también se especifica que las instituciones o escuelas que se detecten que sigan operando con esta modalidad tendrán que suspender sus actividades, además, se tendrán que iniciar los procedimientos administrativos correspondientes para su clausura definitiva.

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Estas escuelas deberán apoyar en todo momento a los estudiantes que pertenecen a su matrícula, para que puedan continuar su educación, por lo que deberán entregar toda la documentación sin ninguna restricción.

"Deberá ordenarse la entrega inmediata de la documentación escolar al estudiantado que pudiera verse afectado, incluidos los certificados totales o parciales de estudios y cualquier otro documento que obre en poder de las instituciones, a fin de garantizar la continuidad de su trayectoria escolar y facilitar su incorporación a otra alternativa educativa".

"En caso de que existan pagos efectuados por servicios educativos pendientes de devengar, como reinscripciones, útiles, uniformes o cualquier otro concepto, estos deberán ser reintegrados de manera inmediata por los planteles", determinó la Secretaría de Educación Pública.

Por su parte, Mario Delgado afirmó que "la Nueva Escuela Mexicana (NEM) coloca en el centro de la educación el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, el respeto a los derechos humanos, la cultura de paz y una formación humanista".

"No puede haber una verdadera transformación educativa si permitimos cualquier expresión de violencia. La Nueva Escuela Mexicana impulsa una educación humanista que promueve el diálogo como vía para resolver las diferencias, fortalece la cultura de paz y protege, por encima de todo, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes", aseguró el Secretario.