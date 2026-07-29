Paola Durante rompe en llanto y asegura que hospital niega operar a su papá

La conductora Paola Durante reapareció públicamente a través de sus redes sociales para hacer un llamado de auxilio debido a la delicada situación de salud que enfrenta su padre. En el clip; la también modelo rompió en llanto asegurando que un hospital se niega a operar a su papá.

La modelo comentó que su padre fue diagnosticado con un tumor, este hecho ha generado problemas en el estado de salud de su papá. Sin embargo; Durante detalló las severas dificultades y negligencias burocráticas que han impedido que su familiar reciba una intervención quirúrgica prioritaria.

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¿Qué pasa con el papá de Paola Durante?

El problema médico comenzó cuando el papá de la conductora presentó convulsiones que derivaron en un diagnóstico de tumor cerebral. A pesar de la gravedad, Paola Durante señaló que el proceso de atención hospitalaria ha sido caótico, asegurando que el hospital mostró reticencia para admitirlo y posteriormente cancelar la operación.

La cancelación de la intervención sucedió debido a que el médico a cargo determinó un riesgo de que el paciente quedará paralítico tras la operación. Ante la decisión, la familia quedó en un estado de incertidumbre a la espera de un tratamiento o alternativa viables, mientras la salud de su padre continúa deteriorándose.

Paola expresó su frustración e impotencia al reconocer que no cuenta con los recursos económicos necesarios para trasladarlo de manera inmediata a un hospital privado. Por lo que recurrió a la difusión masiva en sus redes sociales esperando que la visibilidad de su caso permita acelerar las gestiones médicas u obtener apoyo médico.

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