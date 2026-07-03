Selección de Inglaterra llega a México para enfrentar al Tri en el Mundial 2026

La Selección de Inglaterra ya se encuentra en territorio mexicano para disputar uno de los partidos más esperados de los octavos de final del Mundial 2026. Los Three Lions arribaron este viernes al Estado de México, donde iniciarán su preparación final antes de medirse con el Tricolor el próximo domingo.

El combinado inglés aterrizó durante la tarde en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), procedente de Kansas, Estados Unidos, ciudad donde estableció su concentración tras avanzar a la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo.

Después de descender del avión, los futbolistas y el cuerpo técnico abordaron varios autobuses que los trasladaron al hotel donde permanecerán concentrados hasta el compromiso frente a la Selección Mexicana, programado para el 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

La llegada de Inglaterra estuvo acompañada por un importante dispositivo de seguridad. Elementos de corporaciones del Estado de México, de la Ciudad de México, además de personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Guardia Nacional, resguardaron el operativo y escoltaron a la delegación durante su traslado.

El hotel donde se hospedará el conjunto dirigido por Thomas Tuchel también permanecerá bajo vigilancia especial. El objetivo es evitar que se repita una situación similar a la que vivió la Selección de Ecuador, cuyos jugadores fueron sorprendidos por una concentración de aficionados mexicanos en las inmediaciones de su alojamiento durante el torneo.

Con la delegación ya instalada, Inglaterra afinará los últimos detalles de cara al duelo frente a México, un encuentro que definirá al equipo que avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026.