Pareja derrapa en motocicleta tras caer en un bache en el tramo San Ángel–Solferino de Lázaro Cárdenas

Una pareja resultó lesionada la tarde de este viernes tras sufrir un aparatoso accidente vial en la carretera que conecta a las localidades de San Ángel y Solferino, en el norte del municipio Lázaro Cárdenas, el percance se originó debido al mal estado de la vía de rodamiento.

El reporte del incidente se registró alrededor de las 20:00 horas, activando de inmediato a los servicios de emergencia de la región. Al arribar al lugar de los hechos, se constató la presencia de un hombre y una mujer tendidos a un costado de la vía asfáltica.

El conductor del vehículo, quien se identificó como Rodrigo Caamal Huchin, de 25 años y originario de Kantunilkín, presentaba raspones visibles en el rostro.

De acuerdo con su propio testimonio recabado en el sitio, circulaba de norte a sur con destino a la cabecera municipal a bordo de una motocicleta marca Italika, tipo 150, color negro, sin placas de circulación.

El operador manifestó que la falta de visibilidad le impidió esquivar un bache sobre el pavimento, lo que provocó que perdiera por completo el control de la unidad, derrapando y saliéndose de la cinta asfáltica.

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En la motocicleta también viajaba como acompañante la ciudadana Patricia Cervantes, de 37 años y originaria de Leona Vicario, quien al igual que el conductor resultó con diversas lesiones tras el fuerte impacto.

Minutos más tarde, una ambulancia de rescate con personal de apoyo arribó a la zona del accidente para brindar los primeros auxilios a los afectados.

Ambos lesionados fueron abordados y trasladados de urgencia a las instalaciones del hospital IMSS-Bienestar para recibir una valoración médica detallada y atención especializada debido a los golpes recibidos.

Por su parte, las autoridades de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado de la motocicleta a los patios del corralón de la colonia Expo en la cabecera, donde quedó bajo resguardo oficial mientras se realizan los trámites correspondientes.