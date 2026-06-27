Alarma en Quintana Roo: reportan 32 desapariciones en tres días; la mitad son menores

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, consultado el 26 de junio, en las últimas 72 horas se reportaron 226 casos, de los cuales 32 corresponden a Quintana Roo, equivalente al 14.2 por ciento del total nacional; además, la mitad de ese grupo son menores de 18 años.

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En lo que va del año, se han contabilizado más de 390 personas desaparecidas, de las cuales alrededor de 200 han sido localizadas.

Ante este panorama, Quintana Roo recibirá un subsidio federal de 11.3 millones de pesos para el fortalecimiento de acciones de búsqueda de personas desaparecidas, derivado del Convenio de Coordinación entre la Comisión Nacional de Búsqueda y el Gobierno estatal, publicado el 23 de junio en el Diario Oficial de la Federación.

El documento establece el Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar y ejecutar acciones de búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, celebrado entre la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, y el estado de Quintana Roo.

El estado aportará 1.5 millones de pesos adicionales, equivalentes al 13.27 del recurso federal, lo que integra una bolsa conjunta superior a 12.8 millones de pesos para el ejercicio 2026.

Los recursos se destinarán a equipamiento tecnológico y operativo para las brigadas de búsqueda, incluyendo drones con cámaras térmicas, equipos de cómputo, herramientas de campo, plantas de luz, lámparas de alta potencia y carpas.

El convenio tiene como objetivo otorgar el subsidio a la Comisión de Búsqueda estatal, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para fortalecer las acciones de localización de personas desaparecidas o no localizadas en Quintana Roo.

Además, la Comisión de Búsqueda en Quintana Roo creó recientemente la Unidad de Atención al Extranjero y la Unidad de 30 Días, como parte de una nueva estrategia para fortalecer la localización de personas y depurar registros oficiales.

La titular, Hayde Saldaña Martínez, explicó que estas áreas revisarán casos de meses anteriores para verificar si las personas ya han sido localizadas, ya que en algunos casos regresan a sus hogares, pero no se notifica a las autoridades, lo que mantiene activas fichas que ya no corresponden a desapariciones vigentes.

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JGH