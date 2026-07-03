Movilización de corporaciones de seguridad causa alarma entre vecinos de la Supermanzana 215 de Cancún

Una fuerte movilización de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de autoridades militares y federales se registró la noche de este viernes en el fraccionamiento Los Héroes, en la Supermanzana 215, en un operativo de cateo derivado de una investigación por presuntas actividades de narcomenudeo en una vivienda.

Los agentes ministeriales ingresaron a la calle privada Nicolás Bravo, en la esquina con la calle Narciso de Mendoza, en donde se dirigieron a un domicilio marcado con el número 20, en donde no había nadie en el interior, alrededor de las 21:00 horas.

Los elementos de la FGE procedieron a ingresar al inmueble y retiraron varios objetos, sin que se proporcionara información sobre el resultado de la revisión. Al lugar acudió una mujer, quien mencionó ser hermana de la propietaria del domicilio y solicitó que le mostraran la orden de cateo, sin recibir respuesta, con lo que cuestionó la legalidad de esta intervención.

Los agentes procedieron al aseguramiento de dos vehículos que se encontraban estacionados, uno de la marca Hyundai, tipo Genesis y el otro de la marca Kia, tipo Sportage, los cuales fueron retirados en una grúa para ser puestos a disposición del Ministerio Público como parte de las investigaciones de este caso.

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Elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y del Ejército brindaron seguridad perimetral durante el desarrollo de la diligencia, realizada en esta parte del fraccionamiento que se ubica entre las avenidas 20 de noviembre y Jacinto Canek, cerca del centro comercial Mi Plaza Héroes.

La movilización de los policías de investigaciones y de las fuerzas armadas causó alarma entre los vecinos, quienes dijeron desconocer sobre la realización de alguna actividad ilícita en la vivienda que fue cateada.

Al concluir la diligencia, los elementos de la FGE colocaron un sello de aseguramiento en la entrada del inmueble, en el cual se indica que se trató de un operativo de cateo, realizado por la Fiscalía Especializada en Combate Al Delito de Narcomenudeo (FECADN), mientras continúan las investigaciones.

La Fiscalía no dio a conocer el resultado de la revisión que se realizó dentro del expediente CA7612026, en una orden de cateo que fue autorizada por un Juez de Control como parte de una investigación por posible venta de drogas.