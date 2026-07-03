Colombia vence a Ghana y avanza a octavos; enfrentará a Suiza en Vancouver

Jhon Arias anotó tras un centro preciso de Luis Suárez en los primeros minutos, y Colombia controló a Ghana en una noche sofocante en el Estadio Arrowhead, para avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo con una victoria de 1-0.

Colombia se medirá con Suiza el martes en Vancouver, Canadá, en busca de un pasaje a la ronda de los ocho mejores, la mayor altura que los Cafeteros han alcanzado en un Mundial en la historia.

"Es un campeonato muy duro, muy difícil. Diferentes temperaturas, viajes... una logística matadora para todos. Y la verdad es que hicieron un partidazo los muchachos", valoró el entrenador Néstor Lorenzo.

El partido apenas llevaba unos minutos cuando el delantero Jhon Córdoba parecía lesionarse, lo que obligó a Lorenzo a enviar a Suárez desde el banquillo como sustituto temprano.

Causó impacto inmediatamente: a los 14 minutos, Daniel Muñoz le pasó el balón a Suárez, quien lo envió al frente de la portería, donde Arias esperaba para rematar y batir al portero ghanés Lawrence Ati Zigi, poniendo el 1-0 en el marcador

Los Cafeteros creyeron haber duplicado su ventaja a los 56 minutos, cuando Luis Díaz remeció la red, solo para ver levantada la bandera de fuera de juego. Las intervenciones de Zigi salvaron a Ghana de un resultado más desigual.

La temperatura era de 31.1 grados Celsius, con una sensación térmica de 35.6, cuando comenzó el partido. Las pausas para hidratación se convirtieron en una bendición, pues los jugadores de ambos equipos evidenciaron problemas por deshidratación y calambres.

Colombia había brillado en la fase de grupos, recibiendo solo un gol en victorias sobre Uzbekistán y Congo y empatando con Portugal. El entrenador español Luis de la Fuente los señaló como "un candidato a ganar la Copa del Mundo".

Sus aficionados ciertamente creen en ellos. Todo el graderío del estadio en el oriente de Kansas City estaba inundado del amarillo vibrante de Colombia desde unas dos horas antes del saque inicial.

Ghana había sobrevivido a un grupo difícil encabezado por Inglaterra y Croacia, pero los problemas ofensivos de las Estrellas Negras continuaron. Terminó realizando ocho disparos. Ninguno fue a puerta.

"Es un sueño hecho realidad. Partido a partido lo hemos demostrado, es un equipo que juega con el corazón, con el alma", explicó el centrocampista Gustavo Puerta. "La familia que hemos formado nos ha traído hasta acá".