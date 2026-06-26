Resultados UADY 2026: qué hacer si no fuiste admitido a licenciatura

Si no apareciste en la lista de personas admitidas a licenciatura de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), todavía hay opciones.

Y es que la institución contempla un proceso adicional de ingreso que permite competir por los lugares vacantes sin necesidad de volver a presentar el EXANI II, una alternativa que puede abrir la puerta para estudiar una carrera en la máxima casa de estudios del estado.

La UADY explica que, una vez concluidas las inscripciones, puede haber espacios disponibles porque hubo carreras con menor demanda que el cupo ofertado o porque algunas personas admitidas no completaron su inscripción.

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En esos casos, los lugares se ofrecen primero a quienes presentaron examen para ese mismo programa y, si aún existen vacantes, también podrán participar aspirantes de otras licenciaturas compatibles, de acuerdo con el listado oficial de programas correspondientes.

¿Qué debes hacer si no fuiste admitido en la UADY?

Las personas interesadas deberán ingresar al Sistema de Información del Proceso de Ingreso (SIPI) con su usuario y contraseña cuando la universidad publique la relación de carreras con lugares disponibles.

Después deberán seleccionar alguno de los programas a los que el sistema les permita acceder y guardar el comprobante de registro. La asignación de los espacios se realizará con base en el puntaje obtenido en el EXANI II, por lo que no será necesario presentar un nuevo examen de admisión.

En caso de empate entre aspirantes, el criterio de desempate será la mayor puntuación obtenida en el Índice de Pensamiento Matemático.

Fechas del proceso adicional de ingreso a la UADY 2026

La universidad realizará este procedimiento en dos etapas. La Etapa 7A será los 13 y 14 de agosto de 2026, para programas que inician clases en agosto, mientras que la Etapa 7B se efectuará los 7 y 8 de enero de 2027, para las licenciaturas con ingreso en enero.

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A partir de esas fechas también se publicará el listado de carreras con vacantes. Los resultados del proceso adicional se darán a conocer el 19 de agosto de 2026 y el 13 de enero de 2027, según corresponda.

¿Quiénes pueden participar?

Podrán registrarse las personas que no fueron admitidas y que hayan concluido el bachillerato a más tardar el 7 de agosto de 2026 para la etapa de agosto o antes del 6 de enero de 2027 para la etapa de enero.

Además, quienes fueron aceptados en programas con ingreso dividido y no completaron su inscripción también podrán competir por un lugar disponible en el segundo periodo.

De esta manera, la UADY ofrece una segunda oportunidad para ingresar a licenciatura sin repetir el examen de admisión, siempre y cuando existan vacantes en los programas participantes.