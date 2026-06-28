Comando armado ataca base del ‘Grupo Centurión’ y la Marina en Holbox

Un fuerte enfrentamiento armado se registró la noche de este sábado 27 de junio en la zona de la caleta de esta isla, luego de que un comando agrediera a balazos la base de operaciones del “Grupo Centurión” y de la Secretaría de Marina (SEMAR). Versiones preliminares apuntan a que el ataque es una presunta represalia del narcotráfico ante los recientes golpes asestados a su estructura criminal en la región.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 23:00 horas, cuando sujetos armados arribaron al sitio y abrieron fuego contra las instalaciones oficiales, desatando un intenso intercambio de disparos que obligó a los ciudadanos en calles aledañas a correr para buscar refugio.

De forma extraoficial, se reporta un saldo de al menos una persona gravemente lesionada, que fue trasladada a Kantunilkin y debido a su gravedad hasta Cancún para recibir atención médica.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades decretaron un toque de queda en la isla y ordenaron el cierre total de la navegación marítima en un horario de 23:00 a 04:00 horas para evitar la fuga de los agresores o el ingreso de más células delictivas.

Testigos afirmaron haber visto a sujetos encapuchados huir a bordo de lanchas desde la zona de Punta Cocos inmediatamente después de la balacera.

Hasta el momento, tanto la Fiscalía General del Estado como la Policía Estatal y las autoridades de la alcaldía han mantenido un estricto hermetismo y no han emitido un comunicado oficial sobre el saldo de bajas o personas detenidas.

Este hecho ha conmocionado a la isla, rompiendo la tranquilidad que se había tenido a un par de semanas de comenzar la temporada vacacional y el arribo masivo de turismo que el sector turístico espera