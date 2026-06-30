Quintana Roo se posiciona como el estado con mayores casos de leishmaniasis cutánea

Quintana Roo se mantiene como la entidad con mayor incidencia de leishmaniasis cutánea en México, al concentrar 236 de los 358 casos confirmados en el país, equivalente al 65.9 por ciento del total, de acuerdo con el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica. Tan solo en la última semana se registraron 27 nuevos contagios a nivel nacional, de los cuales 19 correspondieron al estado, que continúa en el primer lugar, por encima de Tabasco, Yucatán y Veracruz.

Las cifras reflejan un incremento considerable respecto al mismo periodo del 2025, cuando Quintana Roo acumulaba únicamente 25 casos confirmados. En un año, la incidencia aumentó a 236 pacientes, lo que representa un crecimiento cercano a 10 veces.

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Del total de personas afectadas durante este año, 216 son hombres y 20 mujeres, lo que muestra una mayor incidencia entre la población masculina, posiblemente relacionada con actividades laborales en zonas selváticas, cañeras o con alta humedad, donde prolifera el insecto transmisor.

La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria causada por microorganismos del género Leishmania, transmitidos por la picadura de pequeñas moscas conocidas como “mosca chiclera” o “mosquilla”. Las lesiones suelen comenzar como pequeñas úlceras en la piel y sin tratamiento oportuno, pueden dejar secuelas permanentes o extenderse a las mucosas en los casos más severos.

El biólogo José Manuel González explicó que la propagación de la enfermedad depende de diversos factores ambientales y no únicamente de la presencia del insecto. Indicó que este vector se desarrolla en sitios con abundante vegetación, elevada humedad y materia orgánica en descomposición, características comunes en regiones selváticas y cañeras.

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Precisó que no todas las moscas transmiten la enfermedad, ya que únicamente aquellas infectadas con el parásito pueden contagiar a las personas mediante su picadura. Por ello, recomendó reforzar las medidas preventivas en comunidades con estas condiciones ambientales y acudir a recibir atención médica ante cualquier lesión cutánea que no cicatrice, ya que el diagnóstico y tratamiento oportunos reducen el riesgo de complicaciones.

Autoridades sanitarias también mantienen vigilancia sobre la leptospirosis, enfermedad bacteriana que se transmite por el contacto con agua o lodo contaminados con la orina de animales infectados, principalmente ratas, perros, cerdos, vacas y caballos.

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En lo que va del 2026, Quintana Roo registra cinco casos confirmados, tres en hombres y dos en mujeres, cifra que ubica al estado en el décimo lugar nacional. En el país se han confirmado 169 contagios, frente a los 153 reportados en el mismo periodo del año anterior.

Entre las principales recomendaciones para prevenir esta enfermedad se encuentran evitar el contacto con agua estancada o lodo potencialmente contaminados, cubrir heridas en la piel, utilizar botas y equipo de protección durante labores en zonas inundadas, además de mantener limpios los espacios para reducir la presencia de roedores, considerados la principal fuente de contagio.