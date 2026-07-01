Reemplacamiento en Yucatán: Amplían estímulo fiscal para regularizar vehículos usados

En el último día del plazo para realizar el reemplacamiento vehicular, el Gobierno de Yucatán anunció un nuevo estímulo fiscal que permitirá reducir el costo del registro de vehículos usados a quienes hayan obtenido una cita ante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a más tardar el 30 de junio, aunque el trámite pueda concluirse entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026.

La medida fue publicada ayer en el Diario Oficial del Estado mediante el Decreto 210/2026, el cual entrará en vigor este miércoles y coincide con el inicio de la etapa en la que las autoridades podrán aplicar sanciones a los automovilistas que circulen con placas vencidas, una vez concluido el periodo oficial del reemplacamiento.

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El Gobierno estatal informó que el reemplacamiento concluye con participación superior al 88%, y el trámite continuará para las personas que cuentan con cita programada.

Esta situación provocó en los últimos días largas filas de contribuyentes en las oficinas de la SSP y de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), en el complejo de Xcumpich, en Mérida, donde miles de propietarios buscaron regularizar sus vehículos antes del vencimiento del plazo.

El decreto fue firmado el pasado 25 de junio por el gobernador Joaquín Díaz Mena, junto con los titulares de las secretarías General de Gobierno, Omar David Pérez Avilés; de Administración y Finanzas, Juan Gabriel Sánchez Álvarez, y de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda. Su publicación ocurrió precisamente el último día para obtener la cita que permitirá acceder al beneficio.

Sólo para quienes aseguraron el trámite

El estímulo fiscal está dirigido exclusivamente a personas físicas y morales propietarias de vehículos usados que tengan la obligación de retener y enterar el impuesto sobre enajenación de este tipo de unidades y que hayan asegurado una cita ante la SSP antes del 30 de junio.

El beneficio aplica en dos supuestos. El primero corresponde a vehículos que ya se encuentran inscritos en el Registro Estatal de Control Vehicular y cuyos propietarios realizarán el cambio de propietario entre julio y diciembre de este año.

El segundo contempla vehículos registrados en otra entidad federativa o en el extranjero, cuyos propietarios obtuvieron oportunamente una cita para inscribir la unidad en el padrón estatal y efectuar posteriormente el cambio de propietario durante el mismo periodo.

De esta manera, el Gobierno estatal amplía el plazo para concluir los trámites administrativos, pero mantiene como requisito indispensable haber obtenido la cita antes del cierre oficial del programa de reemplacamiento.

Aplicarán la tasa anterior del impuesto

El decreto establece que el estímulo consistirá en aplicar la tasa prevista en el artículo 11 de la Ley General de Hacienda del Estado vigente antes del 1 de julio de 2026, equivalente al 3% sobre la base gravable del impuesto por enajenación de vehículos usados.

La legislación estatal señala que dicho impuesto se calcula sobre el valor más alto entre el precio consignado en el contrato de compraventa y el valor comercial determinado por las tablas oficiales de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

Por ejemplo, si un vehículo fue vendido en 100 mil pesos y las tablas oficiales le asignan un valor de 90 mil pesos, el impuesto se calculará sobre los 100 mil pesos, generando un pago de 3 mil pesos.

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Conserva descuento adicional del 50%

El nuevo decreto también precisa que el descuento del 50% previsto en el Decreto 146/2025 continuará vigente para los casos que cumplan con los requisitos establecidos, calculándose ahora sobre el importe resultante tras aplicar el nuevo estímulo fiscal.

Ese beneficio había sido autorizado para las personas que obtuvieron una cita antes del 31 de diciembre del 2025 para realizar durante el 2026 el cambio de propietario y, en su caso, la inscripción del vehículo en el Registro Estatal de Control Vehicular.

Buscan actualizar el padrón vehicular

En la exposición de motivos del decreto, el gobernador Joaquín Díaz Mena señala que el crecimiento del número de vehículos provenientes de otras entidades del país hace necesario contar con un padrón vehicular actualizado que permita conocer con mayor precisión cuántos automotores circulan diariamente en Yucatán y quiénes son sus propietarios.

El documento destaca que un número creciente de personas ha establecido su residencia en la entidad, atraídas por las condiciones de seguridad y confianza que ofrece el estado, por lo que considera indispensable incorporar esas unidades al registro estatal.