Clima en Campeche este fin de semana: ¿Lloverá durante el partido de México vs Inglaterra?

El primer fin de semana de julio estará marcado por temperaturas elevadas, sensación térmica sofocante y lluvias que podrían aparecer durante las tardes en distintas regiones de Campeche. Aunque el sábado y gran parte del domingo iniciarán con condiciones relativamente estables, el pronóstico indica que una onda tropical y una vaguada favorecerán el desarrollo de chubascos y tormentas hacia el cierre de ambos días.

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Temperaturas de hasta 40 grados y sensación térmica de 45

Para este sábado 4 de julio se esperan temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en zonas del centro y sur del estado, especialmente en municipios como Escárcega, mientras que en el resto de la entidad los valores oscilarán entre 35 y 38 grados. La combinación de calor y humedad podría generar sensaciones térmicas cercanas a los 45 grados, por lo que se recomienda extremar precauciones ante la exposición prolongada al sol.

Lluvias y tormentas aumentarán por la tarde

Las lluvias comenzarían a incrementarse durante la tarde y noche del sábado, con posibilidad de tormentas dispersas en el norte y centro de Campeche. Para el domingo, el panorama será similar: la mañana y el mediodía tendrían baja probabilidad de precipitaciones, pero después de las 15:00 horas aumentará el potencial de chubascos y tormentas en municipios como Campeche, Champotón y Escárcega.

¿Lloverá durante el partido de México?

En cuanto al partido de México, programado para el domingo al mediodía, las condiciones meteorológicas lucen favorables para quienes planean verlo o realizar actividades al aire libre, ya que la probabilidad de lluvia será baja durante esas horas. Sin embargo, conforme avance la tarde podrían registrarse tormentas eléctricas acompañadas de rachas de viento moderadas, por lo que las celebraciones posteriores podrían verse afectadas por las condiciones del tiempo.

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JGH