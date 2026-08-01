Juninho brilla con hat-trick en la contundente victoria de Pumas sobre Juárez

Una exhibición ofensiva devolvió la sonrisa a la afición universitaria. Pumas aplastó 5-1 a Juárez en territorio fronterizo, resultado que incluyó un contundente hat-trick de Juninho, además de las anotaciones de Robert Morales y Guillermo Martínez. Con este triunfo, los felinos suman su segunda victoria del Apertura 2026 y llegan con confianza a su debut en la Leagues Cup.

El conjunto dirigido por Esteban Solari desplegó un ataque letal y organizado, evidenciando que cuenta con piezas ofensivas de jerarquía. La conexión entre Juninho, Morales y Martínez volvió a rendir frutos, consolidando un tridente que se perfila como una de las mayores amenazas del torneo.

Tras un breve receso derivado de la fecha dos, el 'Tano' Solari preparó a su equipo para capitalizar cada error del Juárez, logrando así un resultado que refuerza la credibilidad de su proyecto deportivo y fortalece el ánimo interno rumbo a los siguientes compromisos.

El ‘Memote’ Martínez apareció para ponerle la cereza al pastel y sellar la goleada de @PumasMX con el quinto tanto de la noche. 🐾🔥#J3 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/RTCpzfRQHl — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 1, 2026

Historias del partido

Juninho rompe racha de dos años El delantero brasileño no anotaba un doblete o más desde julio de 2024, cuando lo hizo con el Qarabag en fase previa de la Champions League. Su actuación ante Juárez representa su primer triplete en el futbol mexicano.

El tridente felino vuelve a marcar junto La última ocasión en que Juninho, Morales y Martínez anotaron en el mismo encuentro fue el 12 de abril, ante Mazatlán, en la jornada 12 del Clausura 2026. Su reaparición conjunta confirma el potencial ofensivo del plantel.

Fallas defensivas exhiben a Juárez Pese a que Pedro Caixinha alineó una línea de tres centrales, la zaga fronteriza no logró contener a los atacantes de Pumas. Los errores individuales resultaron determinantes, y el equipo sufrió además la baja por lesión de Haret Ortega.

Debut de Luciano Herrera El atacante argentino, incorporado recientemente desde Newell's Old Boys, tuvo sus primeros minutos como jugador de Pumas, marcando el inicio de su etapa en el futbol mexicano.

Juninho, la figura indiscutible El brasileño se convirtió en el gran protagonista de la noche gracias a su hat-trick, pieza clave en la goleada auriazul sobre suelo fronterizo.

El instante que definió el marcador El tercer gol de Juninho, cuarto de Pumas en el marcador, otorgó tranquilidad al equipo y selló las posibilidades de reacción de Juárez.

Próximos compromisos

Juárez debutará en la Leagues Cup el martes 4 de agosto ante Minnesota, a las 18:30 horas (tiempo del centro). Por su parte, Pumas abrirá su participación en el certamen frente a Charlotte FC, de la MLS, el mismo martes a las 18:00 horas.