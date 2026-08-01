Doug Ford agradece a Claudia Sheinbaum el envío de 100 bomberos mexicanos para combatir incendios en Ontario

El primer ministro de la provincia canadiense de Ontario, Doug Ford, envió una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para expresar su agradecimiento por el despliegue de 100 bomberos mexicanos que participaron en las labores de combate a los incendios forestales registrados en esa región de Canadá.

En la misiva, fechada el 30 de julio de 2026, el mandatario provincial destacó el profesionalismo, la valentía y el compromiso del personal enviado por el Gobierno de México, al señalar que su intervención fue fundamental para enfrentar una de las temporadas de incendios más complejas que ha vivido Ontario en los últimos años.

Ford subrayó que el trabajo realizado por los brigadistas mexicanos permitió contribuir a la protección de comunidades, viviendas, empresas y recursos naturales, en un contexto marcado por las difíciles condiciones provocadas por los incendios forestales.

Destacan la cooperación entre México y Canadá

En su mensaje, el primer ministro consideró que la decisión del Gobierno mexicano de enviar personal especializado representa una muestra de la sólida relación de amistad y cooperación que mantienen ambos países.

Asimismo, señaló que este tipo de acciones fortalecen los vínculos políticos, económicos y culturales que Canadá y México han construido a lo largo de los años, además de reflejar el compromiso compartido para atender situaciones de emergencia mediante la colaboración internacional.

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Doug Ford afirmó que la asistencia brindada por México constituye un ejemplo del trabajo conjunto que puede desarrollarse entre naciones aliadas frente a desafíos que trascienden las fronteras.

Ford apuesta por fortalecer la integración de Norteamérica

El mandatario de Ontario también aprovechó su mensaje para destacar la importancia de reforzar la cooperación entre Canadá, México y Estados Unidos, especialmente en un escenario internacional marcado por la incertidumbre económica.

A su juicio, una mayor integración regional permitirá impulsar el crecimiento económico, fortalecer la competitividad de América del Norte y consolidar estrategias conjuntas en materia de seguridad y protección civil.

#Ontario Premier Doug Ford is extending his appreciation to #Mexico after the country deployed firefighters to support the province during wildfire season. https://t.co/nA835pKlL4 — Now Toronto (@nowtoronto) August 1, 2026

Finalmente, Doug Ford solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum hacer extensivo su reconocimiento al pueblo de México y, en particular, a los 100 bomberos que participaron en las labores de combate a los incendios forestales en Ontario.

El primer ministro reiteró además su disposición para continuar fortaleciendo la relación institucional entre Ontario y México, con el objetivo de ampliar la cooperación en distintos ámbitos y generar beneficios para ambas sociedades.

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