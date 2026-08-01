Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza en Oaxaca el arranque del Plan Lázaro Cárdenas para la reconstrucción de caminos: EN  VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este sábado 1 de agosto de 2026 el evento "Plan Lázaro Cárdenas: reconstrucción de caminos", que se llevará a cabo en el municipio de Santo Domingo Tonalá, Oaxaca, como parte de su gira de trabajo por la entidad.

La actividad forma parte de la agenda presidencial orientada a supervisar e impulsar proyectos de infraestructura que buscan mejorar la conectividad terrestre y fortalecer el desarrollo de comunidades con rezagos históricos, particularmente en la región oaxaqueña.

Se prevé que durante el encuentro la mandataria federal presente los avances y objetivos de la estrategia de reconstrucción de caminos, considerada una de las acciones prioritarias para facilitar la movilidad, el acceso a servicios y el desarrollo económico de diversas localidades.

El Plan Lázaro Cárdenas busca fortalecer la infraestructura regional

El evento en Santo Domingo Tonalá estará enfocado en el Plan Lázaro Cárdenas, iniciativa mediante la cual el Gobierno de México impulsa obras de infraestructura carretera con el propósito de mejorar las condiciones de comunicación entre municipios y fortalecer el bienestar de la población.

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La reconstrucción y modernización de caminos representa uno de los ejes para ampliar las oportunidades de desarrollo en zonas rurales, además de favorecer la conectividad para actividades productivas, comerciales y de acceso a servicios públicos.

Durante su visita, se espera que la presidenta esté acompañada por integrantes de su gabinete, autoridades estatales y municipales, así como representantes de las comunidades beneficiadas por este programa.

Oaxaca, prioridad en la agenda de infraestructura del Gobierno de México

La gira presidencial reafirma la importancia que Oaxaca mantiene dentro de la estrategia nacional de desarrollo regional impulsada por la administración federal.

Con este evento, el Gobierno de México busca dar continuidad a las acciones encaminadas a fortalecer la infraestructura carretera, mejorar la comunicación entre comunidades y generar condiciones que contribuyan al crecimiento económico y social del estado.

La presentación del Plan Lázaro Cárdenas: reconstrucción de caminos forma parte de las actividades programadas por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Oaxaca, donde sostendrá encuentros con autoridades y habitantes para dar seguimiento a proyectos prioritarios en la entidad.

IO