Vacaciones de verano: seis medidas para que yucatecos protejan su casa mientras están fuera

Con la llegada de las vacaciones de verano, miles de familias aprovechan para salir de viaje o visitar a familiares, lo que también representa una oportunidad para quienes buscan cometer robos en viviendas deshabitadas. Ante ello, especialistas en seguridad y autoridades recomiendan adoptar medidas preventivas antes de dejar el hogar por varios días.

Entre las principales recomendaciones destaca:

Verificar que todas las puertas y ventanas queden correctamente cerradas, además de

Cerrar las llaves de paso del agua y del gas para prevenir fugas o accidentes durante la ausencia de los habitantes.

Estas acciones no solo ayudan a proteger el patrimonio familiar, sino que también disminuyen riesgos relacionados con instalaciones domésticas.

Recomiendan reforzar la seguridad del hogar en Yucatán durante las vacaciones de verano

Asimismo, se aconseja evitar dejar objetos de valor a la vista desde el exterior de la vivienda y abstenerse de publicar en redes sociales información sobre viajes o la ubicación en tiempo real, ya que esto puede alertar a personas ajenas de que la casa permanecerá vacía.

Otra medida importante es pedir a un familiar, vecino o persona de confianza que supervise periódicamente la vivienda mientras los propietarios están fuera. De igual forma, se recomienda desconectar los aparatos eléctricos que no sean indispensables para evitar sobrecargas, cortocircuitos o consumos innecesarios de energía.

La prevención continúa siendo la herramienta más efectiva para disfrutar de las vacaciones con tranquilidad. Aplicar estas sencillas medidas puede marcar la diferencia y contribuir a proteger tanto el patrimonio como la seguridad de las familias durante la temporada vacacional.