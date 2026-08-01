Vacaciones de verano: seis medidas para que yucatecos protejan su casa mientras están fuera

Con la llegada de las vacaciones de verano, miles de familias aprovechan para salir de viaje o visitar a familiares, lo que también representa una oportunidad para quienes buscan cometer robos en viviendas deshabitadas. Ante ello, especialistas en seguridad y autoridades recomiendan adoptar medidas preventivas antes de dejar el hogar por varios días.
Entre las principales recomendaciones destaca:
- Verificar que todas las puertas y ventanas queden correctamente cerradas, además de
- Cerrar las llaves de paso del agua y del gas para prevenir fugas o accidentes durante la ausencia de los habitantes.
Estas acciones no solo ayudan a proteger el patrimonio familiar, sino que también disminuyen riesgos relacionados con instalaciones domésticas.
Asimismo, se aconseja evitar dejar objetos de valor a la vista desde el exterior de la vivienda y abstenerse de publicar en redes sociales información sobre viajes o la ubicación en tiempo real, ya que esto puede alertar a personas ajenas de que la casa permanecerá vacía.
Otra medida importante es pedir a un familiar, vecino o persona de confianza que supervise periódicamente la vivienda mientras los propietarios están fuera. De igual forma, se recomienda desconectar los aparatos eléctricos que no sean indispensables para evitar sobrecargas, cortocircuitos o consumos innecesarios de energía.
La prevención continúa siendo la herramienta más efectiva para disfrutar de las vacaciones con tranquilidad. Aplicar estas sencillas medidas puede marcar la diferencia y contribuir a proteger tanto el patrimonio como la seguridad de las familias durante la temporada vacacional.