Alertan en Calkiní por monedas colombianas; las hacen pasar por las de 10 pesos mexicanos

Diversos comercios de la ciudad de Calkiní alertan a la ciudadanía por monedas colombianas que están pasando por 10 pesos mexicanos, sin embargo su valor es menos de 5 pesos. Dichas monedas, que tienen una denominación de mil pesos colombianos, alertan principalmente a los comercios donde venden personas de la tercera edad para que estén atentos, esto ante la abundancia de extranjeros que ya radican en el municipio y andan cambiando sus monedas que son idénticas a las de 10 pesos.

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Lo anterior lo dio a conocer una tiendita de Calkiní, donde una persona de dicha nacionalidad pagó con dicha moneda haciéndola pasar por 10 pesos. Otro cliente al recibir su cambio se percató de la moneda que indicaba mil pesos y advirtió al dueño de la tienda que no se la iban a aceptar en otra tienda. La dueña del comercio dijo que no se dio cuenta de la moneda, que según se la hicieron pasar por 10 pesos.

De acuerdo con el reporte de una tienda, una persona realizó un pago con una moneda de 1,000 pesos colombianos, la cual tiene características físicas similares a la moneda mexicana de 10 pesos. Sin percatarse de la diferencia, la comerciante la recibió como si se tratara de moneda nacional. Fue hasta que otro cliente acudió a realizar una compra y recibió esa moneda como parte de su cambio cuando detectó que no correspondía a una moneda mexicana.

Ante esta situación, propietarios de pequeños negocios hicieron un llamado especialmente a quienes atienden tiendas, misceláneas y establecimientos de atención al público, así como a personas adultas mayores que manejan efectivo, para revisar cuidadosamente las monedas antes de aceptarlas y confirmar que correspondan a moneda mexicana. Los comerciantes recomendaron mantenerse atentos y verificar la denominación de cada moneda durante las transacciones, con el fin de evitar pérdidas económicas y prevenir que este tipo de situaciones continúe presentándose en el municipio. Asimismo, alertaron a las autoridades para atender esta situación y evitar que más comercios se vean afectados con este tipo de cambios.