Aldo De Nigris debuta con Rayados: quién es el nuevo delantero de Monterrey

La espera terminó para Aldo Patricio De Nigris, quien este sábado 15 de agosto vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al disputar sus primeros minutos en la Primera División con el Monterrey. El juvenil recibió la oportunidad ante Juárez en el Estadio BBVA, frente a una afición que celebró su llegada al máximo circuito.

El atacante, de apenas 18 años, apareció en el campo al minuto 62, cuando el conjunto regiomontano tenía prácticamente sentenciado el encuentro. Con el marcador 5-1 a favor de los Rayados, el cuerpo técnico decidió darle entrada en lugar de Diego Rossi, con lo que comenzó oficialmente su aventura como futbolista profesional.

Vestido con el dorsal 203, Aldo Patricio fue recibido con una fuerte ovación por los seguidores albiazules. Durante sus primeros minutos mostró disposición para colaborar en la presión ofensiva y buscó participar en las acciones de ataque, en una presentación que se dio bajo condiciones ideales por la amplia ventaja de su equipo.

Más allá del resultado, su aparición tuvo un significado especial para la afición de Monterrey, debido al apellido que lleva. Su estreno representa la continuidad de una familia estrechamente vinculada con la institución y con la historia del futbol regiomontano.

LA HISTORIA DE NIGRIS CONTINÚA EN RAYADOS



Aldo De Nigris hace su debut con Monterrey



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¿Quién es Aldo Patricio De Nigris?

Aldo Patricio De Nigris es un delantero mexicano de 18 años que se formó en las fuerzas básicas de Monterrey y que este sábado dio el salto al primer equipo. Su llegada a la Primera División también está acompañada por un importante legado familiar dentro del futbol.

El joven es hijo de Aldo de Nigris, exdelantero de Rayados, referente del conjunto regiomontano y multicampeón con la institución. Además, es sobrino de Antonio “Toño” De Nigris, recordado atacante mexicano que también tuvo una destacada trayectoria profesional.

Por ello, su debut con Rayados representa mucho más que el primer partido de un juvenil. Aldo Patricio comienza su propio camino mientras lleva uno de los apellidos más reconocidos por los aficionados del futbol regiomontano.

El momento también emocionó a Poncho De Nigris, quien presenció el estreno de su sobrino y compartió la emoción que le produjo recordar los debuts de sus hermanos, Antonio y Aldo, mientras esperaba que el joven pisara la cancha del Estadio BBVA.