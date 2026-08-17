Cristiano Ronaldo revela que podría retirarse del futbol este año: “Será mi último año”

La carrera de Cristiano Ronaldo podría estar entrando en su última etapa. El delantero portugués, de 41 años, reconoció que existe una alta posibilidad de que 2026 sea su último año como futbolista profesional y aseguró que quiere despedirse dejando una huella importante.

En una entrevista concedida a Vogue, en la que apareció junto a su esposa Georgina Rodríguez, el atacante habló sobre su futuro y admitió que ya tiene definido qué hará cuando llegue el momento de abandonar las canchas.

“Probablemente, este será mi último año en el fútbol”, señaló el portugués, quien también dejó claro que su intención es cerrar una carrera de 25 años con un legado espectacular.

El jugador del Al Nassr explicó que no contempla quedarse sin actividades después de retirarse. De acuerdo con sus declaraciones, ya cuenta con distintos proyectos y negocios que le permitirán mantenerse ocupado cuando deje atrás la competencia profesional.

Entre sus actividades empresariales se encuentran los sectores hotelero, de implantes capilares, agua embotellada y medios de comunicación, negocios que forman parte del patrimonio construido durante su exitosa trayectoria.

Cristiano Ronaldo ya tiene planes después del futbol

El portugués también adelantó que pretende dedicar más tiempo a actividades personales. Entre sus planes están viajar, jugar al pádel y disfrutar de su familia, además de aprovechar los logros que ha conseguido durante más de dos décadas como futbolista.

Cristiano reconoció que abandonar el deporte puede provocar un vacío importante para un jugador acostumbrado durante años a la exigencia de la competencia. Por ello, considera necesario encontrar nuevas actividades que le permitan adaptarse a una vida alejada del terreno de juego.

El delantero vive actualmente en Arabia Saudita, donde continúa su carrera con el Al Nassr. A nivel internacional, recientemente disputó con Portugal el que fue su sexto y último Mundial, una participación que terminó en los octavos de final tras la eliminación frente a España.

Después de 25 años de sacrificio y futbol de élite, Cristiano Ronaldo parece estar cada vez más cerca de decir adiós a las canchas. Aunque todavía no existe una fecha definitiva para su retiro, sus propias palabras apuntan a que el final de una de las carreras más importantes de la historia del futbol podría llegar muy pronto.