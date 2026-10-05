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Campeche / Sucesos

Mujer de 35 años es encontrada sin vida dentro de su vivienda en Pomuch

Una mujer de 35 años fue hallada sin vida dentro de su domicilio en el barrio San Pedro 1 de Pomuch. La Fiscalía realiza investigaciones para esclarecer el caso.

Por Erik Caamal

5 de oct de 2026

2 min

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Una mujer de aproximadamente 35 años fue encontrada sin vida en su vivienda de Pomuch.
Una mujer de aproximadamente 35 años fue encontrada sin vida en su vivienda de Pomuch. / Erik Caamal

Una joven mujer de 35 años de edad fue localizada sin vida en el interior de su domicilio por motivos que aún se desconocen. El cuerpo fue hallado por uno de sus familiares, quien entró en crisis nerviosa y solicitó auxilio de inmediato; sin embargo, la persona ya no contaba con signos vitales. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes tomaron conocimiento de los hechos.

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El reporte se registró alrededor de la 1:00 de la madrugada, cuando un familiar realizó el hallazgo dentro de la vivienda localizada sobre la calle 8, entre 19 y 21, del barrio San Pedro 1, por lo que de inmediato solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia y de seguridad.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron que la mujer ya no contaba con constantes vitales. Ante esta situación, los agentes procedieron a acordonar la zona y dieron aviso a la representación social para el inicio de los trámites de ley.

De acuerdo con la información proporcionada de manera preliminar, la víctima fue identificada con las iniciales G. R. E. P., de 35 años de edad. Hasta el momento, las autoridades no han establecido las causas que la llevaron a este desenlace, por lo que serán las investigaciones ministeriales las que determinen las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Personal del Servicio Médico Forense realizó las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones correspondientes, donde se le practicará la necropsia de ley, como parte del procedimiento establecido, antes de entregar los restos a sus familiares.

Autoridades señalaron de manera preliminar que se trataría del segundo caso de este tipo registrado en lo que va del año en el municipio de Hecelchakán, luego de un hecho ocurrido el pasado 11 de enero en la junta municipal de Santa Cruz, donde un joven de 28 años perdió la vida en circunstancias similares. El suceso ha causado consternación entre los habitantes de la villa de Pomuch.

JGH

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