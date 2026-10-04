Clima en Yucatán 5 de octubre: La semana iniciará con probables lluvias este lunes

Durante este lunes 5 de octubre se mantendrá la probabilidad de lluvias en Yucatán acompañadas de temperaturas calurosas, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este día se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes en Yucatán a causa del contenido de humedad troposférico en la región, además del calentamiento diurno de la superficie.

El ambiente será caluroso durante el día y cálido en la noche. Vientos dominantes del sureste, volviéndose del noreste y norte por la tarde en Yucatán, de 15 a 25 km/h con posibles rachas mayores a 40 km/h.

Noticia Destacada Yucatán proyecta nuevas escuelas y mejoras a planteles ante aumento de estudiantes

En Mérida, la temperatura máxima rondará los 37° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 24° al amanecer. Las primeras horas podrían sentirse ligeramente frescas, aunque por la noche continuará el ambiente cálido.

En Progreso, se esperan temperaturas de entre 26 y 34° , con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se pronostican valores de entre 24 y 33° , mientras que en Tizimín las temperaturas oscilarán entre 24 y 32°.

En Valladolid, el termómetro se ubicará entre 24 y 36°, además de que existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores.

Noticia Destacada Yucatán, bajo vigilancia por posible formación de una Depresión Tropical en el Golfo de México

Ante las condiciones previstas, Procivy recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas ante posibles encharcamientos, inundaciones, reducción de visibilidad y rachas de viento.

Las autoridades también pidieron evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejados de cables que hayan caído y conducir con extrema precaución durante las precipitaciones, especialmente en momentos de baja visibilidad.

La recomendación es permanecer atentos a la evolución del pronóstico, ya que las lluvias podrían desplazarse gradualmente por diferentes regiones de Yucatán durante la jornada.