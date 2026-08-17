Diego Arriaga celebra con el América mientras el pasado de su papá Bernabé vuelve a ser noticia

Mientras Diego Arriaga comienza a llamar la atención con el América, la historia de su familia también ha cobrado relevancia debido a un proceso judicial que involucra a su padre, Bernabé Arriaga.

El delantero azulcrema atraviesa uno de los momentos más importantes de su joven carrera. Tras debutar con el primer equipo en enero de 2025, consiguió marcar su primer gol en un partido oficial de Liga MX durante el encuentro ante Atlético de San Luis.

¿Por qué fue detenido Bernabé Arriaga?

El padre de Diego Arriaga fue detenido en noviembre de 2025 por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.

Bernabé Arriaga fue arrestado junto con otras dos personas por su presunta participación en el robo de un camión que transportaba ropa deportiva de Nike, marca que durante años vistió al América.

Según el reporte citado en la información del caso, el vehículo habría sido interceptado con violencia en Tultitlán, Estado de México. La mercancía que transportaba tendría un valor aproximado de 1.5 millones de pesos.

Así fue localizada la unidad robada

Las autoridades dieron seguimiento al vehículo mediante las cámaras del C4, lo que permitió ubicar el recorrido del camión y posteriormente interceptarlo.

Tras el operativo, Bernabé Arriaga y sus presuntos cómplices fueron detenidos y trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como el penal de Barrientos, donde enfrenta su proceso judicial.

Cabe señalar que las acusaciones corresponden a un proceso en curso y la situación jurídica de los involucrados debe determinarse conforme avance el procedimiento ante las autoridades.

CAE PAPÁ de MEDIOCAMPISTA del @ClubAmerica POR ROBAR CAMIÓN con ROPA @Nike

Bernabé Arriaga, papá del jugador Diego Arriaga fue detenido por agentes de @SS_Edomex y @FiscaliaEdomex

Con su banda se robó la unidad en @edomex

Así los detuvieron…



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/MV3jYmfSLM — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 20, 2025

Diego Arriaga comienza a destacar con el América

En medio de esta situación familiar, Diego Arriaga continúa con su desarrollo como futbolista profesional y recientemente protagonizó un momento importante con las Águilas.

El atacante consiguió el 16 de agosto de 2026 su primer gol oficial en Liga MX frente al Atlético San Luis. Aunque ya había marcado en un partido amistoso contra Puebla antes del Apertura 2025, este tanto representó su primera anotación en un encuentro oficial.

Los datos de Diego Arriaga

Nombre completo: Diego Osvaldo Arriaga García.

Diego Osvaldo Arriaga García. Debut con América: 10 de enero de 2025 ante Juárez FC.

10 de enero de 2025 ante Juárez FC. Primer gol en Liga MX: 16 de agosto de 2026 ante Atlético San Luis.

16 de agosto de 2026 ante Atlético San Luis. Primer gol en partido amistoso: ante Puebla, previo al Apertura 2025.

Así, mientras Diego Arriaga busca consolidarse en el ataque del América, el caso de su padre, Bernabé Arriaga, continúa su curso en el Estado de México.