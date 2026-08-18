Cruz Azul Femenil recibe respaldo del club tras ataques digitales; habrá acciones legales

El conflicto generado por los comentarios realizados en el podcast Pláticas del Mal escaló este lunes, luego de que Cruz Azul anunciara que analiza emprender acciones legales por las agresiones digitales dirigidas contra integrantes de su equipo femenil.

A través de un comunicado, la institución cementera manifestó su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra las mujeres, después de las expresiones que tuvieron como objetivo a sus futbolistas y a la directora deportiva María Fernanda Pons.

El club recordó que este tipo de conductas pueden generar consecuencias que van más allá de las redes sociales. De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estas agresiones pueden ocasionar daños psicológicos, físicos, patrimoniales o económicos.

Cruz Azul rompe cualquier vínculo con el podcast

Como parte de su postura, Cruz Azul dejó claro que no contempla establecer colaboraciones con los integrantes de Pláticas del Mal, entre ellos Santiago Domínguez, Mike Máquina del Mal y Criss Ángel 'Babuino'.

Cruz Azul Femenil perdió 10-0 y, por supuesto, su actuación puede y debe ser criticada. Pero decir que las jugadoras deberían quedarse sin trabajo, irse a un table dance o abrir OnlyFans no tiene nada que ver con una crítica deportiva, es misoginia.



Se puede cuestionar cómo… pic.twitter.com/hZrghDbJhQ — Ricardo Olín (@ricardo_olin) August 17, 2026

La institución también extendió esta decisión a las empresas que financien o patrocinen al programa, al marcar distancia de quienes mantengan algún vínculo con los responsables de las expresiones señaladas.

De esta manera, el equipo cementero estableció una postura institucional frente a la violencia digital, al considerar que este tipo de ataques no deben formar parte de la conversación alrededor del futbol femenil.

El club respalda a María Fernanda Pons

En su pronunciamiento, Cruz Azul también manifestó su respaldo a María Fernanda Pons, quien, de acuerdo con la institución, ha recibido numerosas amenazas después de los comentarios difundidos.

La directiva aseguró que las personas afectadas no estarán solas si deciden llevar el caso ante las autoridades. El club puso a disposición de las víctimas asesoría legal para acompañarlas en caso de que opten por iniciar un procedimiento jurídico.

La postura se suma a las muestras de apoyo recibidas por las jugadoras de Cruz Azul, luego de que distintas instituciones y sectores del futbol mexicano condenaran las expresiones realizadas en el programa.

COMUNICADO OFICIAL ✍🏻🚂 pic.twitter.com/6Vr1WLsnZy — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) August 18, 2026

Cruz Azul agradece muestras de apoyo

Al finalizar su comunicado, La Máquina reconoció el respaldo que recibió durante la polémica por parte de la FMF, Liga MX y otros clubes, así como de medios de comunicación, la Secretaría de las Mujeres y su afición.

Con esta posición, el club reiteró su compromiso con la defensa de sus futbolistas y dejó abierta la posibilidad de recurrir a las autoridades para responder ante las agresiones.

El caso tomó fuerza después de los comentarios realizados en el podcast, pero ahora también abrió una posible vía legal, mientras Cruz Azul mantiene su respaldo a las integrantes de su equipo femenil.