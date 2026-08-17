Liga MX Femenil condena ataques contra jugadoras de Cruz Azul tras polémica en redes

La goleada que América propinó a Cruz Azul Femenil quedó en segundo plano luego de que comentarios ofensivos contra las futbolistas provocaran indignación en redes sociales. Ante esta situación, la Liga MX Femenil decidió fijar una postura y condenar cualquier expresión que atente contra las jugadoras.

El organismo publicó este lunes 17 de agosto un comunicado para pronunciarse sobre las declaraciones difundidas en un podcast, las cuales fueron señaladas por contener expresiones de violencia y discriminación dirigidas hacia integrantes del conjunto celeste.

Los comentarios surgieron después del partido disputado el pasado 8 de agosto, cuando Cruz Azul sufrió una contundente derrota frente al América. La situación generó diversas reacciones y llevó a la Liga a intervenir públicamente.

Liga MX Femenil rechaza ataques contra futbolistas

En su posicionamiento, la Liga MX Femenil estableció que el futbol permite la crítica, el intercambio de opiniones y la rivalidad deportiva, pero señaló que esas expresiones no deben convertirse en violencia contra las mujeres.

La organización también rechazó cualquier conducta relacionada con machismo, sexualización o descalificación de las futbolistas. Subrayó que detrás de cada jugadora existe una trayectoria de trabajo, preparación y esfuerzo para competir en el futbol profesional.

De esta manera, la Liga marcó una diferencia entre cuestionar el desempeño dentro de la cancha y lanzar comentarios que afecten la dignidad de las jugadoras. Para el organismo, las críticas deportivas son parte del juego, mientras que las agresiones no deben normalizarse.

Anuncian acciones contra la violencia digital

La Liga MX Femenil informó que sus clubes trabajarán de forma coordinada con el Comité de Género para fortalecer las medidas destinadas a prevenir y atender este tipo de situaciones.

Además, el organismo exhortó a las autoridades competentes a participar en la prevención y combate de contenidos digitales que representen una agresión contra las futbolistas.

La Liga también planteó la necesidad de reforzar los mecanismos de protección para las jugadoras ante este tipo de manifestaciones, con el objetivo de que puedan desarrollar su carrera en un entorno de respeto.

Con esta postura, el futbol femenil mexicano reiteró que la competencia deportiva no debe utilizarse como justificación para normalizar agresiones, discriminación o violencia contra las mujeres. Para la Liga, el respeto debe permanecer como parte fundamental del juego.