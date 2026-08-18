“Ya peleaste suficiente”: así despidieron a Prichard Colón

El mundo del boxeo volvió a reunirse para despedir a Prichard Colón, quien falleció a los 33 años después de permanecer durante una década con graves secuelas de una lesión cerebral sufrida en 2015. Este martes 18 de agosto, familiares, amigos y seguidores acudieron a su funeral en Winter Park, Florida.

El último adiós fue abierto al público por decisión de Nieves Meléndez, madre del exboxeador, quien invitó a quienes quisieran acompañar a la familia en este momento. También se habilitó una transmisión en vivo para que las personas que no pudieron acudir estuvieran presentes de manera virtual.

Así fue el funeral de Prichard Colón

Las puertas del recinto se abrieron alrededor de las 16:30 horas para recibir a los asistentes que acudieron a despedir al exboxeador puertorriqueño. El lugar fue decorado con flores blancas y rojas alrededor del féretro.

Durante la ceremonia también se pudo observar el cinturón verde del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), acompañado por una gran imagen de Colón mientras practicaba su deporte. Estos elementos recordaron la carrera que construyó antes de que aquella pelea de 2015 cambiara su vida.

Su hermana le dedicó un emotivo mensaje

Uno de los momentos más conmovedores estuvo protagonizado por Natalie Colón, hermana del pugilista, quien recordó a Prichard como su hermano, pero también como su mejor amigo, protector y consejero.

En su discurso de despedida, Natalie hizo referencia a los casi 11 años que la familia permaneció a su lado después de la lesión cerebral que sufrió durante el combate contra Terrel Williams en octubre de 2015.

La joven recordó que, aunque las condiciones físicas de Prichard Colón cambiaron con el paso de los años, su esencia permaneció intacta. También destacó el amor y la fe que mostró durante todo ese periodo.

“Ya peleaste suficiente”

Con evidente emoción, la hermana del exboxeador comparó la larga batalla que enfrentó Prichard con un último combate. Para ella, después de una década de terapias y cuidados, finalmente llegó el momento de que pudiera descansar.

Natalie también agradeció el tiempo adicional que la familia pudo compartir con Prichard Colón, pues consideró que aquellos años les permitieron acompañarlo, abrazarlo y demostrarle su amor pese a las dificultades que enfrentó.

El mensaje concluyó con una despedida llena de cariño y con la esperanza de reencontrarse algún día con su hermano.

¿Cuándo será el sepelio de Prichard Colón?

Después del funeral en Winter Park, el sepelio de Prichard Colón está programado para este miércoles 19 de agosto a las 13:00 horas en Glen Haven Memorial Park, también ubicado en Winter Park, Florida.

De esta manera, la familia concluirá los homenajes al exboxeador, quien murió el pasado jueves 13 de agosto, a los 33 años, después de vivir durante aproximadamente una década con las consecuencias de aquella pelea que marcó su vida.