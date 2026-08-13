¿Qué es el “golpe de conejo” en el boxeo y por qué es tan peligroso?

No todos los golpes permitidos en el boxeo pueden dirigirse a cualquier zona del cuerpo. Entre las acciones prohibidas se encuentra el llamado “golpe de conejo”, que ocurre cuando un peleador impacta la parte posterior de la cabeza o la zona de la nuca de su rival.

El término se utiliza para identificar un golpe ilegal debido a que esa región es especialmente vulnerable. Por ello, los árbitros tienen la obligación de vigilar que los boxeadores no recurran a este tipo de ataques.

¿Por qué se llama “golpe de conejo”?

El nombre proviene de una referencia a la forma en que tradicionalmente se sacrificaban algunos conejos mediante un golpe en la parte posterior de la cabeza. Con el tiempo, la expresión pasó al lenguaje del boxeo para describir este tipo de impacto.

Actualmente, el término se utiliLos golpes de conejo están prohibidos en el boxeo por el riesgo de causar daños neurológicos, como ocurrió en el caso de Prichard Colón.za principalmente para hablar de los golpes dirigidos hacia la nuca o la parte trasera del cráneo.

¿Por qué es peligroso?

La parte posterior de la cabeza protege estructuras fundamentales del sistema nervioso. Un impacto fuerte en esta zona puede ocasionar traumatismos, pérdida de conciencia y lesiones cerebrales potencialmente graves.

Además, un boxeador puede encontrarse desprevenido cuando recibe un golpe en la nuca, lo que aumenta el riesgo de sufrir consecuencias importantes.

¿Qué sanción recibe un boxeador?

Un golpe de conejo puede provocar una advertencia o una penalización de puntos. Si el árbitro considera que la acción fue deliberada o particularmente grave, el responsable puede incluso ser descalificado.

La decisión depende de las circunstancias del combate y de la valoración del árbitro, quien debe proteger la integridad de ambos peleadores.

El caso de Prichard Colón

Los riesgos de esta acción quedaron especialmente presentes en el caso de Prichard Colón, quien enfrentó a Terrel Williams en octubre de 2015.

Durante aquella pelea, Colón se quejó de recibir impactos en la parte posterior de la cabeza. Después del combate sufrió una hemorragia cerebral, fue sometido a una cirugía y permaneció 221 días en coma.

¿Qué es el “golpe de conejo” en el boxeo y por qué es tan peligroso?

El puertorriqueño quedó con graves secuelas neurológicas y falleció el 13 de agosto de 2026, a los 33 años.

¿Un golpe de conejo siempre provoca una lesión grave?

No necesariamente. La gravedad depende de factores como la fuerza del impacto, la zona exacta donde se recibe, la cantidad de golpes y las condiciones del peleador.

Sin embargo, precisamente por el riesgo de lesiones graves, los golpes en la nuca están prohibidos y deben ser sancionados durante una pelea profesional.