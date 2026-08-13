¿Qué fue de Terrel Williams, el rival que provocó el daño cerebral a Prichard Colón y que hoy murió?

La muerte de Prichard Colón, ocurrida este jueves 13 de agosto de 2026 a los 33 años, volvió a poner bajo los reflectores una de las peleas más trágicas de los últimos años en el boxeo. Su nombre quedó inevitablemente ligado al de Terrel Williams, el rival al que enfrentó aquella noche de octubre de 2015.

Colón llegó a aquella pelea invicto, con marca de 16-0 y 13 nocauts, y era considerado una de las promesas del boxeo puertorriqueño. Sin embargo, el combate ante Williams cambió su vida para siempre.

¿Qué pasó en la pelea entre Prichard Colón y Terrel Williams?

El enfrentamiento ocurrió el 17 de octubre de 2015 en Fairfax, Virginia. Durante el combate, Williams conectó varios golpes en la parte posterior de la cabeza de Colón, conocidos en el boxeo como rabbit punches y considerados ilegales.

Colón se quejó en repetidas ocasiones ante el árbitro por los golpes en la nuca. Williams recibió incluso una penalización por uno de ellos. La pelea continuó y, en el noveno asalto, Colón cayó dos veces. Posteriormente, su esquina retiró sus guantes al creer que el combate había terminado, por lo que Williams fue declarado ganador por descalificación.

Después de la pelea, Colón comenzó a sentirse mal y terminó desplomándose. Fue trasladado a un hospital, donde los médicos detectaron un hematoma subdural y una hemorragia cerebral. Tuvo que someterse a una cirugía de emergencia y permaneció 221 días en coma.

Las secuelas fueron permanentes. Colón quedó con una lesión cerebral severa y necesitó cuidados constantes durante los siguientes años.

¿Qué pasó con Terrel Williams después?

Después de aquella noche, la vida de Terrel Williams también quedó marcada por el combate. El boxeador, que entonces tenía un récord invicto, prácticamente desapareció de los grandes escenarios y mantuvo un perfil público muy bajo.

Williams no volvió a convertirse en una figura importante del boxeo profesional y, con el paso de los años, su nombre quedó asociado principalmente con aquella pelea y con la tragedia que sufrió Colón. Reportes recientes señalan que se sabe muy poco sobre su vida actual y que no ha realizado declaraciones públicas recientes sobre la muerte de Colón.

En una entrevista concedida en 2017, Williams habló sobre la situación y aseguró que rezaba por Colón. También rechazó la idea de haber querido lastimarlo de manera intencional y afirmó que no se culpaba por lo ocurrido.

Una pelea que cambió dos vidas

La tragedia no solamente terminó con la carrera de Colón. También convirtió a Williams en una figura permanentemente relacionada con uno de los episodios más dolorosos del boxeo moderno.

En 2017, los padres de Colón presentaron una demanda por más de 50 millones de dólares relacionada con la atención médica y las circunstancias que rodearon el combate. El caso permaneció durante años sin resolverse.

Más de una década después de aquella pelea, Prichard Colón murió a los 33 años. Su padre, Richard Colón, confirmó la noticia mediante un mensaje en el que agradeció los años de apoyo y oraciones que recibió la familia.