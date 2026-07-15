Gianni Infantino tendría rival en las elecciones de la FIFA 2027 impulsado por la UEFA

Las elecciones por la presidencia de la FIFA comenzaron a generar movimientos dentro del futbol internacional. De acuerdo con reportes, la UEFA mantiene conversaciones con varias de sus federaciones afiliadas para impulsar un candidato de consenso que compita contra Gianni Infantino en los comicios previstos para 2027.

Aunque el organismo europeo no ha confirmado públicamente una candidatura, el objetivo sería consolidar un bloque que impida una nueva reelección del dirigente italosuizo.

¿Por qué la UEFA busca una alternativa?

Según información publicada por TalkSport, diversas federaciones europeas consideran necesario presentar un aspirante único tras las críticas que ha recibido la gestión de Gianni Infantino.

Entre los temas que han generado inconformidad figuran algunas decisiones recientes del presidente de la FIFA y su cercanía con actores políticos internacionales. Sin embargo, hasta el momento la UEFA no ha emitido un posicionamiento oficial sobre estas versiones.

Pese a que Alexander Ceferin, presidente de la UEFA, ha sido mencionado como una de las figuras con mayor peso para competir por el cargo, el reporte señala que su intención es permanecer al frente del organismo europeo y buscar un nuevo mandato.

Otro nombre que ha surgido es el de Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain y de la European Club Association (ECA). No obstante, la información indica que el directivo catarí tampoco tendría interés en contender por la presidencia de la FIFA.

Dariusz Mioduski aparece como la principal opción

Ante la falta de interés de otros dirigentes, varias federaciones europeas analizan respaldar al empresario polaco Dariusz Mioduski, propietario del Legia de Varsovia y vicepresidente de la ECA.

De acuerdo con el reporte, asociaciones nacionales como las de Bosnia y Herzegovina, Noruega, Suecia, Alemania y España estudian apoyar su eventual candidatura. Además, Polonia también podría sumarse en caso de que Al-Khelaifi no participe.

¿Cuándo serán las elecciones de la FIFA?

El próximo presidente de la FIFA será elegido durante el 77 Congreso del organismo, programado para el 18 de marzo de 2027.

El registro oficial de candidaturas permanecerá abierto hasta el 18 de noviembre de 2026, fecha en la que se conocerán los nombres que buscarán dirigir el máximo organismo del futbol mundial.