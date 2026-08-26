Sheinbaum Pardo propone impedir que personas con doble nacionalidad sean presidentes o gobernadores en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que su gobierno prepara una iniciativa para impedir que una persona con doble nacionalidad pueda ocupar la Presidencia de México o una gubernatura.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 26 de agosto en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la propuesta busca reforzar el principio de defensa de la nación y cerrar espacios a posibles actos de injerencia extranjera.

Sheinbaum sostuvo que una persona puede tener dos o incluso tres nacionalidades, pero consideró que la situación debe ser distinta cuando se trata de encabezar el Poder Ejecutivo federal o estatal.

¿Qué propone Sheinbaum sobre la doble nacionalidad?

La presidenta señaló que quienes aspiren a ser presidentes de México o gobernadores deberían contar únicamente con la nacionalidad mexicana.

Argumentó que las personas con doble nacionalidad mantienen un vínculo jurídico e identitario con más de un país, mientras que quienes ocupan esos cargos deben tener, desde su perspectiva, una relación exclusiva con México.

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“Lo más importante es la defensa de la nación y la patria”, expresó.

Sheinbaum agregó que en otros países existen mandatarios elegidos con doble nacionalidad y recordó que en México también ha habido gobernadores en esa condición.

Iniciativa busca cerrar espacio a posible injerencia extranjera

Al ser cuestionada sobre si la propuesta pretende cerrar una posible puerta al “injerencismo”, la mandataria respondió: “Sí, así de claro”.

Sheinbaum aseguró que México ha enfrentado en años recientes una mayor búsqueda de influencia externa sobre decisiones que, dijo, corresponden exclusivamente a los mexicanos.

La presidenta aclaró que la iniciativa no buscaría eliminar la doble nacionalidad para la población en general, sino establecer una restricción específica para quienes pretendan ocupar determinados cargos ejecutivos.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein reiteró que "para ser presidente, presidenta de México, solamente debe ser mexicano. Para ser gobernadora o gobernador […] lo más importante es la defensa de la nación y la patria". Además, explicó que es factible la doble… pic.twitter.com/lu2C0UQ9KD — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 26, 2026

Gobierno ya trabaja en la redacción de la reforma

Sheinbaum informó que pidió a Luisa María Alcalde revisar la propuesta y señaló que también participa en su elaboración el ministro en retiro Arturo Zaldívar.

“Ya lo están redactando y la vamos a enviar para ver si es aceptada”, afirmó.

La propuesta deberá ser presentada formalmente ante el Congreso y, en caso de implicar cambios constitucionales, requerirá seguir el procedimiento legislativo correspondiente antes de entrar en vigor.

Por ahora, se trata de una iniciativa en preparación y todavía no se conoce el texto definitivo ni los artículos que el Ejecutivo propondrá modificar.

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